i Mit einer Perücke wollte eine 79-Jährige im Burgenland offenbar die Polizei täuschen. istock Kuriose Ausrede Frau ohne Schein wollte Polizei mit Perücke täuschen Mit einer Perücke wollte eine 79-Jährige im Burgenland offenbar die Polizei täuschen. Bei einer Kontrolle flog auf, dass sie keinen Schein mehr hatte. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer ungewöhnlichen Verkleidung wollte eine 79-jährige Autofahrerin im Burgenland offenbar die Polizei täuschen. Bei einer Verkehrskontrolle in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) trug die Frau eine Perücke, um ihre Identität zu verschleiern. Der Grund: Ihr war der Führerschein bereits entzogen worden.

Den Beamten erklärte die Pensionistin, dass sie keinen Führerschein mehr besitze, weil sie diesen zerschnitten und anschließend im Klo entsorgt habe. Tatsächlich war ihr die Lenkberechtigung aber schon zuvor per Bescheid entzogen worden. Die 79-Jährige war der Polizei bereits bekannt.

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24 Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Aufgeflogen war die Frau bei einem landesweiten Planquadrat am Samstag. Insgesamt 88 Polizisten kontrollierten zwischen 16 Uhr und 2 Uhr früh rund 1.100 Fahrzeuglenker. Der Schwerpunkt lag auf Alkohol, Drogen, überhöhter Geschwindigkeit und Telefonieren am Steuer.

Dabei erwischten die Beamten 24 beeinträchtigte Lenker. Sieben hatten mehr als 0,5 Promille, neun mehr als 0,8 Promille. Acht weitere standen unter Drogeneinfluss. Den höchsten Alkoholwert hatte ein 56-Jähriger im Bezirk Oberpullendorf mit 1,76 Promille.

Insgesamt wurden 20 Führerscheine vorläufig abgenommen. Dazu kamen 163 Organstrafverfügungen, 302 sonstige Anzeigen sowie 71 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die per Radar festgestellt worden waren.