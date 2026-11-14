i Unternehmenszentrale in Schützen am Gebirge. Google Maps 850.000 Euro Schulden 66 Mitarbeiter betroffen! Elektrofirma ist pleite Die nächste Firmenpleite im Burgenland: Elektro Kager aus Schützen am Gebirge ist insolvent. 66 Mitarbeiter sind betroffen. Von Österreich Heute 14.11.2026, 21:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Öffentliche Auftraggeber, Siedlungsgenossenschaften, Unternehmen und Privatkunden: Sie alle zählen zum Kundenkreis von Elektro Kager. Die Firma aus Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist auf Elektroinstallationen und moderne Haustechnik spezialisiert. Auf ihrer Webseite wirbt sie mit Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und fairen Preisen. Jetzt steckt das Unternehmen selbst in finanziellen Schwierigkeiten.

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Freitag bekannt gab, wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 66 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

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850.000 Euro Schulden angehäuft

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Angaben des Unternehmens auf rund 850.000 Euro. Als Gründe für die Pleite nennt Elektro Kager die schwierige wirtschaftliche Lage und die Krise in der Baubranche.

Vor allem die gestiegenen Kosten hätten dem Betrieb zugesetzt. Die geopolitischen Konflikte, die Energiekrise und die damit verbundenen Preissteigerungen hätten die Ausgaben deutlich nach oben getrieben. Auch die anhaltende Inflation wird als Ursache genannt.

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Teile des Betriebs sollen schließen

Ganz zusperren soll Elektro Kager vorerst nicht. Nach ersten Informationen des KSV1870 ist geplant, das Unternehmen weiterzuführen und wirtschaftlich neu aufzustellen.

Dafür sollen allerdings einzelne Betriebsteile geschlossen werden. Welche Bereiche betroffen sind und welche Folgen das für die 66 Mitarbeiter hat, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

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Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten

Elektro Kager bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 20 Prozent an. Das bedeutet: Für 1.000 Euro an anerkannten Forderungen sollen sie 200 Euro zurückbekommen. Die Auszahlung ist innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans vorgesehen.

"Hierbei handelt es sich vorerst lediglich um das erste Formalangebot. Es wird nun zu prüfen sein, ob die angebotene Quote angemessen und erfüllbar ist", erklärt Nemanja Stojanovic vom KSV1870.