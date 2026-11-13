i Bangen um Jobs in der Zentrale im Burgenland. APA-Images / WirtschaftsBlatt / FOLTIN Jindrich Abbau geht weiter Job-Kahlschlag! 75 Mitarbeiter müssen bei Hella gehen Bittere Nachrichten für die Beschäftigten bei Hella im Burgenland: Bis Jahresende verliert der Standort 75 Mitarbeiter. Weitere Stellen fallen weg. Von Österreich Heute 13.11.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Job-Sorgen im Burgenland reißen nicht ab! Beim Autozulieferer Hella Fahrzeugteile in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) geht der angekündigte Personalabbau in die nächste Runde. Bis Ende des Jahres werden voraussichtlich 75 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Und damit ist noch lange nicht Schluss: Insgesamt sollen bis Mitte 2028 ganze 225 Arbeitsplätze wegfallen, das berichtet der ORF.

Für die Region ist das ein schwerer Schlag. Noch vor viereinhalb Jahren beschäftigte Hella – hier werden unter anderem Scheinwerfer für Traktoren, Baumaschinen und Motorräder hergestellt – rund 600 Menschen und zählte damit zu den wichtigsten Arbeitgebern der Umgebung. Im April 2025 waren es nur noch 400 Beschäftigte.

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Hella streicht 225 Arbeitsplätze

Der deutsche Mutterkonzern FORVIA Hella hatte bereits im April 2025 angekündigt, den Standort deutlich zu verkleinern. Als Gründe gelten das schwierige wirtschaftliche Umfeld, steigender Kostendruck und neue Konkurrenten.

Der Stellenabbau erfolgt schrittweise. Noch bis Jahresende steht die nächste Phase an, wie das Unternehmen gegenüber dem ORF Burgenland bestätigte.

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"Bis Jahresende werden voraussichtlich rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Der Stellenabbau wird nahezu ausschließlich über einvernehmliche Austritte, Versetzungen und Fluktuationen erfolgen", erklärt Hella in einer schriftlichen Stellungnahme.

Kündigungen sollen vermieden werden

Der Konzern will den Personalabbau möglichst ohne Kündigungen umsetzen. Mit dem Betriebsrat wurde dafür ein Sozialplan vereinbart.

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Bis Mitte 2028 soll der gesamte Abbau von 225 Stellen abgeschlossen sein. Trotz der Einschnitte soll Großpetersdorf weiterhin eine wichtige Rolle im Konzern spielen.

Der Standort bleibt laut Unternehmen das Kompetenzzentrum für das Land- und Baumaschinengeschäft. Dort werden unter anderem Scheinwerfer für Traktoren, Baumaschinen und Motorräder hergestellt.