i Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger 79-Jährige unbelehrbar Oma ohne Schein wollte Polizei mit Perücke täuschen Eine 79-Jährige setzte sich trotz entzogener Lenkberechtigung hinters Steuer. Mit einer Perücke wollte sie die Polizei austricksen. Von 15.11.2026, 19:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem landesweiten Planquadrat im Burgenland ging der Polizei am Samstag eine besonders dreiste Verkehrssünderin ins Netz: Eine 79-Jährige war trotz entzogener Lenkberechtigung mit dem Auto unterwegs und wollte die Beamten mit einer Perücke hinters Licht führen.

In Stoob (Bezirk Oberpullendorf) flog die betagte Verkleidungskünstlerin schließlich auf. Auf ihren fehlenden Führerschein angesprochen, behauptete sie, diesen eigenhändig zerschnitten und im Klo entsorgt zu haben. Tatsächlich war ihr aber die Lenkberechtigung bereits behördlich entzogen worden, wie die Beamten schnell herausfanden. Auch ihr neuer Look half ihr wenig: Die Dame war bereits polizeibekannt.

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24 Alko- und Drogenlenker erwischt

Bei der groß angelegten Kontrollaktion waren 88 Polizisten im Einsatz, rund 1.100 Lenker wurden überprüft. 24 davon waren alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss. Den traurigen Promille-Rekord stellte ein 56-Jähriger mit 1,76 Promille auf. Insgesamt wurden 20 Führerscheine vorläufig abgenommen, 163 Organmandate ausgestellt und 373 weitere Anzeigen erstattet.