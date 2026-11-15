Startseite Österreich Burgenland
Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger
79-Jährige unbelehrbar

Oma ohne Schein wollte Polizei mit Perücke täuschen

Eine 79-Jährige setzte sich trotz entzogener Lenkberechtigung hinters Steuer. Mit einer Perücke wollte sie die Polizei austricksen.
Von
15.11.2026, 19:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei einem landesweiten Planquadrat im Burgenland ging der Polizei am Samstag eine besonders dreiste Verkehrssünderin ins Netz: Eine 79-Jährige war trotz entzogener Lenkberechtigung mit dem Auto unterwegs und wollte die Beamten mit einer Perücke hinters Licht führen.

Polizei kündigt großes Planquadrat im Burgenland an

In Stoob (Bezirk Oberpullendorf) flog die betagte Verkleidungskünstlerin schließlich auf. Auf ihren fehlenden Führerschein angesprochen, behauptete sie, diesen eigenhändig zerschnitten und im Klo entsorgt zu haben. Tatsächlich war ihr aber die Lenkberechtigung bereits behördlich entzogen worden, wie die Beamten schnell herausfanden. Auch ihr neuer Look half ihr wenig: Die Dame war bereits polizeibekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

24 Alko- und Drogenlenker erwischt

Bei der groß angelegten Kontrollaktion waren 88 Polizisten im Einsatz, rund 1.100 Lenker wurden überprüft. 24 davon waren alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss. Den traurigen Promille-Rekord stellte ein 56-Jähriger mit 1,76 Promille auf. Insgesamt wurden 20 Führerscheine vorläufig abgenommen, 163 Organmandate ausgestellt und 373 weitere Anzeigen erstattet.

, 15.11.2026, 19:13
Mehr zum Thema
LPD Burgenland Polizei Senioren Polizeieinsatz

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote