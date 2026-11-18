i Nicht nur Haustiere leiden unter der Knallerei - auch für Wildtiere heißt diese Nacht Grauen und Schrecken. Getty Images Tierische Gruselnacht Bereits in 40 Tagen knallt es wieder - oder doch nicht? Silvesterfeuerwerk versetzt viele Tiere in Angst und Panik. Tierschutz Austria rät, schon jetzt mit Training und Vorsorge zu beginnen. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch gut 40 Tage bis zum Jahreswechsel. Für viele Menschen gehört Feuerwerk zu Silvester, für Tiere bedeutet es oft Angst, Stress und Panik. Wer sein Tier schützen will, sollte rechtzeitig vorsorgen.

"Vorsorge ist das A und O", betont Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt.

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„Mit gezieltem Training und guter Vorbereitung können wir die Angst vieler Tiere deutlich reduzieren. Wer jetzt beginnt, hat noch genug Zeit“ Stephan Scheidl Tierheimleiter von Tierschutz Austria

Beim Geräuschtraining werden Feuerwerksgeräusche zunächst sehr leise abgespielt. Bleibt der Hund entspannt, verknüpft man jeden Knall sofort mit etwas Positivem, etwa einem Leckerli, einem Spiel oder einem Kauartikel. Die Lautstärke sollte über Tage und Wochen nur langsam erhöht werden. Zeigt der Hund Stress, wird es sofort wieder leiser. Kurze Einheiten von fünf bis zehn Minuten, mehrmals pro Woche, sind ideal.

Auch ein Gespräch mit dem Tierarzt ist sinnvoll. Manche Tiere brauchen zusätzliche Unterstützung. Medikamente oder andere Hilfsmittel sollten rechtzeitig besprochen und ausprobiert werden – nicht erst am 30. Dezember.

Die heilige Box

Ein ruhiger, vertrauter Rückzugsort hilft ebenfalls. Das kann eine Box, ein Platz unter dem Tisch oder ein Raum mit wenigen Fenstern sein. Wichtig ist, dass der Hund diesen Ort freiwillig als sicher erlebt. Außerdem sollten Chip und Registrierung überprüft werden. Ein Mikrochip allein reicht nicht: Die Kontaktdaten müssen aktuell sein. Selbst gut vorbereitete Hunde können in Panik davonlaufen.

Ausreichend Bewegung, Beschäftigung und eine möglichst ruhige Umgebung können Hunden helfen, Stress besser zu verarbeiten.

Panik, Flucht - Unfälle!

Feuerwerk bringt für Haus- und Wildtiere massive Lärm- und Lichtstörungen. Besonders Hunde, Katzen und Vögel reagieren oft mit Panik und Flucht. Im Winter kann das tödlich enden. Langfristig werden zudem Wanderrouten, Fortpflanzung und Rastplätze gestört.

Auch für das Klima schlecht

Auch Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sind betroffen. Rückstände belasten Böden, Gewässer und Lebensräume mit Feinstaub und Schwermetallen. Jährlich fallen laut Tierschutz Austria bis zu 1.000 Tonnen gefährlicher Restmüll an. Besonders problematisch ist das Zünden nahe Flüssen, Seen, Auen und Rastplätzen von Vögeln. Feinstaub belastet die Atemwege. Unsachgemäße oder illegale Böller verursachen jedes Jahr rund 1.000 Verletzte sowie Brände und Waldbrände.

Zentrale Veranstaltungen und andere Formen des Feierns zeigen, dass Silvester auch ohne privates Feuerwerk möglich ist. "Silvester darf kein Ausnahmezustand für den Tierschutz sein", sagt Scheidl.

„Wer Tiere liebt, schießt nicht!“

Tierschutz Austria fordert schärfere Regeln nach französischem Vorbild und ein generelles Verbot privater Feuerwerke und Böller. Frankreich und die Niederlande, wo ab August 2026 ein Verbot gelten soll, zeigten, dass ein sicherer Jahreswechsel ohne Chaos und Tierleid möglich sei. Eine Petition dazu kann auf der Website von Tierschutz Austria unterschrieben werden.