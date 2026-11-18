i Wir nehmen, was wir kriegen können - egal wo! Immerhin sind Meeresschildkröten akut vom Aussterben bedroht. pixabay.com Tierische Sensation Hier schlüpfen Babys, die es dort eigentlich nicht gibt Damit hatte wirklich niemand gerechnet: An Kaliforniens Küste sind erstmals Meeresschildkröten geschlüpft. Ein Klima-Rätsel? Von Heute Tierisch 18.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kalifornien ist bekannt für seine Surfer, Hollywoodstars und traumhaften Sandstrände. Doch jetzt hat der US-Bundesstaat eine tierische Sensation zu bieten: Zum ersten Mal in der dokumentierten Geschichte der amerikanischen Westküste haben Meeresschildkröten dort Eier gelegt – und tatsächlich gesunden Nachwuchs hervorgebracht.

Die ungewöhnliche Geschichte begann bereits im September, als gleich zwei Oliv-Bastardschildkröten (Lepidochelys olivacea) an den Stränden von Seal Beach und Huntington Beach auftauchten. Statt sich nur kurz im Sand auszuruhen, gruben die Weibchen Nester und legten insgesamt 204 Eier ab. Ein Ereignis, das es dort nach bisherigen Aufzeichnungen noch nie gegeben hatte.

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75 kleine Wunder

Weil ein Tropensturm die ungewöhnlichen Nester bedrohte, brachten Experten die Eier vorsichtshalber ins Aquarium of the Pacific in Long Beach. Dort wurden sie unter kontrollierten Bedingungen ausgebrütet.

Und tatsächlich: Mitte November war es so weit! Zunächst schlüpften 54 winzige Schildkröten aus dem ersten Gelege, wenig später folgten weitere 21 aus dem zweiten Nest. Alle 75 Jungtiere wurden an den jeweiligen Küstenabschnitten in die Freiheit entlassen und durften ihren Weg in den Pazifik antreten. Ein historischer Moment, der selbst erfahrene Meeresbiologen begeisterte.

Was machen die denn plötzlich hier?

Normalerweise bevorzugen Oliv-Bastardschildkröten deutlich wärmere Gefilde. Ihre traditionellen Brutgebiete befinden sich vor allem an tropischen Stränden Mittelamerikas, Mexikos und anderer warmer Küstenregionen.

So sensationell es auch sein mag, die Klimaerwärmung bringt die Tierwelt ganz schön in Bedrängnis. iStock©Erica Ruth Neubauer

Dass die Tiere nun ausgerechnet im vergleichsweise kühlen Kalifornien Nachwuchs bekommen, wirft spannende Fragen auf. Wissenschaftler vermuten, dass ungewöhnlich hohe Meerestemperaturen eine Rolle spielen könnten. Auch das Wetterphänomen El Niño kommt als möglicher Einfluss infrage.

Ob die Schildkröten künftig häufiger an Kaliforniens Stränden brüten werden, lässt sich allerdings bisher nicht sagen. Ein einzelnes außergewöhnliches Brutjahr beweist noch keine dauerhafte Verschiebung ihres Verbreitungsgebietes.

Happy End mit bitterem Beigeschmack

So erfreulich die 75 kleinen Schildkröten auch sind, die Geschichte hat eine nachdenkliche Seite. Denn wärmere Meere und veränderte Temperaturen können das empfindliche Gleichgewicht der Natur durcheinanderbringen. Bei Meeresschildkröten bestimmt etwa die Temperatur während der Entwicklung im Ei maßgeblich das Geschlecht der Jungtiere. Höhere Bruttemperaturen führen bei vielen Arten zu einem größeren Anteil weiblicher Tiere.

Und nicht jedes Nest hatte Glück: Ein drittes Gelege, das Anfang November an einem anderen kalifornischen Strand entdeckt wurde, ging durch ungünstige Bedingungen und hohe Wellen verloren. Ob die 75 kleinen Pioniere eines Tages selbst an Kaliforniens Strände zurückkehren, bleibt offen. Eines steht jedoch bereits fest: Sie haben ein kleines Stück Naturgeschichte geschrieben.