i In einem Instagram-Post bezeichnet Shirley Braine Schauspielerin Zendaya als "reizende Kundin". Instagram/shirleyfromschostal Promi-Hotspot in Rom Von diesen Pyjamas bekommen Hollywood-Stars nicht genug Der kleine Laden Schostal Originals in Rom ist berühmt für hochwertige Pyjamas – und zieht Stars wie Zendaya, Dakota Johnson und Jimmy Fallon an.

Christine Scharfetter Von Heute Life und 16.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Herzen Roms befindet sich Schostal Originals, ein traditionsreicher Laden, der hochwertige Nachtwäsche, Unterwäsche und Strickwaren verkauft. Besonders die Pyjamas der Marke sind weltweit gefragt und finden zunehmend prominente Kundschaft.

Regelmäßig besuchen Stars wie Zendaya, Dakota Johnson, Mark Ruffalo oder Julianne Moore das Geschäft. Die Mitinhaberin Shirley Braine zeigt auf Instagram stolz Bilder mit ihren berühmten Kunden. Auch Persönlichkeiten wie Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, Damiano David oder Anne Hathaway haben bereits bei Schostal eingekauft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Laden, der 1870 an der Via del Corso eröffnet wurde, ist seit Generationen in Familienbesitz. Die Familie Bloch führt das Geschäft heute in vierter Generation weiter. Laut Shirley Braine schickt Bruce Springsteen ihr sogar regelmäßig Postkarten, wie sie der "The Times" erzählte.

Tradition trifft TikTok-Hype

Trotz der historischen Einrichtung mit Holz- und Glasvitrinen und bis oben gefüllten Regalen hat es Schostal geschafft, in der TikTok-Ära Kultstatus zu erreichen. Andrew Bloch Fiorelli, Sohn von Shirley Braine, erklärt gegenüber der "Financial Times", dass die Aufmerksamkeit in sozialen Medien dem Geschäft sehr geholfen habe. Wenn online verraten wird, wo Stars in Rom ihre Pyjamas kaufen, bleibt das nicht unbemerkt. Laut "The Times" hat sich der Umsatz des Ladens seit 2022 mehr als verdoppelt.

Luxus-Pyjamas als Souvenir

Die exklusiven Pyjamas werden zum begehrten Souvenir, sind jedoch nicht günstig: Je nach Modell kosten sie mehrere hundert Euro. In Kommentaren auf Social Media sorgen die Preise für Diskussionen – manche halten sie für zu hoch, andere schätzen die Qualität und das besondere Einkaufserlebnis. Viele würden die edlen Stücke sogar tagsüber tragen und nicht nur im Bett.

Die Pyjamas von Schostal werden unisex angeboten, sind bewusst weit und kastig geschnitten und verfügen sogar über Taschen, um alltagstauglich zu sein. Shirley Braine selbst trägt ihre Modelle auch außerhalb des Schlafzimmers.