i Lidl hat das Foto mittlerweile gelöscht. Social Media / Screenshot Wirbel um Produktfoto Bärtiges Model für Kinder-Pyjama sorgt für Aufregung Ein Produktfoto von Lidl sorgt im Netz für Diskussionen. Ein junger Mann mit Oberlippenbart präsentiert einen Pyjama, der auch für Kinder gedacht ist. Von André Wilding 04.11.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schlafanzug aus dem Lidl-Onlineshop sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Der Grund ist allerdings nicht das Kleidungsstück selbst, sondern das Model, das es präsentiert. Auf dem Foto ist ein junger Mann mit deutlich erkennbarem Oberlippenbart zu sehen. Das Kuriose daran: Der abgebildete Pyjama wird unter anderem in einer Größe angeboten, die üblicherweise Kinder im Volksschulalter tragen.

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich ein Screenshot des Angebots rasant. Auf X und Facebook wurde das Bild bereits tausendfach geteilt und kommentiert. Besonders die Größenangabe 134/140 sorgt bei vielen Nutzern für Verwunderung. Sie entspricht einer Körpergröße von etwa 1,34 bis 1,40 Metern und ist in der Regel für Kinder zwischen acht und zehn Jahren gedacht.

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Lidl erklärt ungewöhnliches Produktfoto

Auf die Diskussionen angesprochen, liefert der Diskonter eine Erklärung. Gegenüber der deutschen "Bild" stellt ein Unternehmenssprecher klar, dass nicht für jede angebotene Kleidergröße ein eigenes Model fotografiert werde.

"Bei Artikeln, die wir in unterschiedlichen Größen anbieten, ist es nicht immer vorgesehen, für jede Altersgruppe ein eigenes Model abzubilden. Dieser Pyjama ist bis zu der Größe 158-164 erhältlich und somit auch für junge Teenager geeignet. Das abgebildete Model trägt auf dem Produktfoto die Größe 158-164."

Der junge Mann präsentiert demnach nicht die Kindergröße, sondern die größte erhältliche Variante des Schlafanzugs.

Lidl entfernt Foto nach Hasskommentaren

Doch die Diskussion im Netz blieb nicht bei der Frage nach der passenden Kleidergröße. Laut Lidl tauchten unter den Beiträgen auch rassistische und herabwürdigende Kommentare gegen das Model auf. Das Unternehmen zeigte sich darüber "zutiefst entsetzt".

Schließlich zog der Diskonter Konsequenzen und nahm das umstrittene Produktbild aus seinem Onlineshop.

"Zum Schutz der Persönlichkeit unseres Models und um einer diffamierenden Weiterverbreitung entgegenzuwirken, haben wir das Bild aus dem Onlineshop entfernt", erklärt der Sprecher zur "Bild".

Die Bilder des Tages i ?

Wer den Schlafanzug kaufen möchte, kann das laut Lidl aber weiterhin tun. Das Kleidungsstück selbst wurde nicht aus dem Sortiment genommen und ist nach Angaben des Unternehmens nach wie vor in den Filialen erhältlich.