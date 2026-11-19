i Wie aus einem Comic entsprungen, oder? ©Daniel Zupanc Tierisches Rätsel Geschlüpfte Geckos in Schönbrunn sind völlig unbekannt Erstmals ist die Nachzucht einer Geckoart gelungen, die offiziell noch gar keinen wissenschaftlichen Artnamen trägt. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie haben noch keinen eigenen wissenschaftlichen Artnamen, sind kaum erforscht und schreiben trotzdem bereits Geschichte: Im Tiergarten Schönbrunn sind erstmals weltweit zwei Jungtiere einer bislang wissenschaftlich unbeschriebenen Geckoart geschlüpft. Die kleinen Sensationen erblickten Mitte Juni und Ende Juli das Licht der Welt und haben ihre besonders empfindlichen ersten Lebenswochen bereits erfolgreich gemeistert. Beide entwickeln sich prächtig.

Vom Flughafen Wien zur Weltsensation

Die außergewöhnliche Geschichte begann bereits 2023. Damals wurden die Elterntiere am Flughafen Wien beschlagnahmt und anschließend im Tiergarten Schönbrunn aufgenommen. Ursprünglich stammen die Reptilien aus Namibia. Den Experten fiel bald eine Besonderheit auf: Die Tiere unterschieden sich in ihrer Färbung von den eng verwandten Sandgeckos (Chondrodactylus angulifer), die ebenfalls nach einer Beschlagnahme im Zoo untergebracht worden waren.

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Der Wissenschaft ist diese Geckoart so neu, dass sie noch nicht einmal einen Namen für sie haben. ©Daniel Zupanc

„Uns fiel auf, dass sich diese Geckos in ihrer Färbung von den sehr nah verwandten Sandgeckos unterscheiden“ Anton Weissenbacher Zoologische Abteilung, Tiergarten Schönbrunn

Noch sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen notwendig, bevor die Art offiziell beschrieben werden kann. Bis dahin trägt sie die vorläufige Bezeichnung "Chondrodactylus sp".

Zwei Babys liefern wertvolle Erkenntnisse

Was die kleinen Geckos so besonders macht? Über ihre Lebensweise und Fortpflanzung ist bislang kaum etwas bekannt. Umso größer ist die Bedeutung der beiden Jungtiere. Durch den weltweit ersten dokumentierten Nachzuchterfolg konnten die Tierpfleger wertvolle Erkenntnisse über die Fortpflanzung dieser bislang rätselhaften Reptilien gewinnen.

Man erhofft sich jetzt wertvolle Erkenntnisse, der kleinen Buddler. ©Daniel Zupanc

„Mit dem neuen Wissen können Grundlagen für den langfristigen Erhalt der Art geschaffen werden“

Was bedeutet eigentlich "wissenschaftlich unbeschrieben"? Eine Tierart gilt als wissenschaftlich unbeschrieben, wenn sie noch nicht nach den geltenden zoologischen Regeln offiziell beschrieben und benannt wurde. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie zuvor niemand kannte. Die vorläufige Bezeichnung Chondrodactylus sp. zeigt an, dass die Tiere zur Gattung Chondrodactylus gehören, ihre genaue Artzuordnung aber noch geklärt werden muss. Erst weitere Untersuchungen können bestätigen, ob es sich tatsächlich um eine eigenständige, neue Art handelt.

Ganz besondere Zehen

Wer die außergewöhnlichen Geckos selbst bestaunen möchte, braucht allerdings ein wenig Geduld. Die Tiere leben im Artenschutzhaus des Tiergartens Schönbrunn, verbringen den Tag jedoch meist gut versteckt in selbst gegrabenen Höhlen. Dabei hilft ihnen eine ungewöhnliche anatomische Besonderheit: Anders als viele andere Geckos besitzen sie kurze, stummelige Zehen, mit denen sie hervorragend im Sand graben können.

Also, putzig sind sie auf jeden Fall, oder? ©Daniel Zupanc

Dass ausgerechnet Tiere, die nach einer Beschlagnahme nach Schönbrunn kamen, nun für einen wissenschaftlich bedeutsamen Zuchterfolg sorgen, macht ihre Geschichte besonders bemerkenswert. Und vielleicht erhalten die kleinen Sensationen aus Namibia schon bald auch einen eigenen wissenschaftlichen Artnamen.