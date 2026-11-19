Wenn in Afrika die Gewässer austrocknen, stehen Lungenfische vor einem lebensbedrohlichen Problem: Ihre feuchte Haut muss sich komplett umstellen, um an Land zu funktionieren. Doch wie schaffen sie das?
Ein Forscherteam der University of New Mexico hat jetzt eine überraschende Antwort gefunden. Die Fische produzieren ein körpereigenes Gift namens Protop-CrTX, das ihnen bei dieser Verwandlung hilft.
Das Protein erzeugt winzige Poren in Zellmembranen und kann Zellen schädigen, wie es bei scinexx heißt. Doch die Lungenfische selbst sind gegen ihr eigenes Gift weitgehend immun.
"Ich hätte nie gedacht, dass wir auf etwas so Spannendes und Aufregendes wie ein Gift stoßen würden", erklärt Studienleiterin Prof. Irene Salinas. Die Tests zeigten Bemerkenswertes: Ein einziger Tropfen des Gifts reicht aus, um die Haut eines im Wasser lebenden Lungenfisches in eine landtaugliche Haut zu verwandeln.
Bestimmte Immunzellen, sogenannte Granulozyten, geben das umgestaltende Protein gezielt in der Haut ab. So kann der Fisch seine Haut genau dort anpassen, wo es nötig ist. Die Forscher vermuten, dass ein Vorläufer dieses Gens einst von Bakterien auf frühe Vorfahren der Lungenfische übertragen wurde - eine faszinierende Reise durch die Evolution.