i A Lepidosiren paradoxa in an aquarium iStock©ALBERTO GUERRERO Tierische Studie Deshalb überleben diese Fische auch monatelang an Land Afrikanische Lungenfische können monatelange Dürren überstehen. Forscher haben nun entdeckt, wie ein körpereigenes Gift ihnen dabei hilft. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn in Afrika die Gewässer austrocknen, stehen Lungenfische vor einem lebensbedrohlichen Problem: Ihre feuchte Haut muss sich komplett umstellen, um an Land zu funktionieren. Doch wie schaffen sie das?

Ein Forscherteam der University of New Mexico hat jetzt eine überraschende Antwort gefunden. Die Fische produzieren ein körpereigenes Gift namens Protop-CrTX, das ihnen bei dieser Verwandlung hilft.

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Das Protein erzeugt winzige Poren in Zellmembranen und kann Zellen schädigen, wie es bei scinexx heißt. Doch die Lungenfische selbst sind gegen ihr eigenes Gift weitgehend immun.

Ein Tropfen reicht aus

"Ich hätte nie gedacht, dass wir auf etwas so Spannendes und Aufregendes wie ein Gift stoßen würden", erklärt Studienleiterin Prof. Irene Salinas. Die Tests zeigten Bemerkenswertes: Ein einziger Tropfen des Gifts reicht aus, um die Haut eines im Wasser lebenden Lungenfisches in eine landtaugliche Haut zu verwandeln.

Immunzellen als Helfer

Bestimmte Immunzellen, sogenannte Granulozyten, geben das umgestaltende Protein gezielt in der Haut ab. So kann der Fisch seine Haut genau dort anpassen, wo es nötig ist. Die Forscher vermuten, dass ein Vorläufer dieses Gens einst von Bakterien auf frühe Vorfahren der Lungenfische übertragen wurde - eine faszinierende Reise durch die Evolution.