i Amtstierärzte in Österreich sind leider ziemlich rar gesät. Getty Images Tierischer Notstand in AT "Pfeifen aus dem letzten Loch" - Tierärzte überlastet Kärntens Amtstierärztinnen sind überlastet: Während Kontrollen und Tierabnahmen zunehmen, fehlt die Zeit, um leidenden Tieren rasch zu helfen. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hundehalter arbeitet in Obertauern auf Saison und lässt sein Haustier immer wieder tagelang allein in Kärnten zurück. Für die Amtstierärztin von Klagenfurt-Land, Marie-Christin Rossmann, ist das nur einer von vielen Fällen. Die Erklärungen der Halter überraschen sie auch nach vielen Jahren noch.

Der Mann habe während seiner Abwesenheit in der Wohnung einfach das Wasser laufen lassen. "Der Hund war wirklich arm, ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich den Fall hätte liegen lassen müssen", sagt Rossmann.

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Die Amtstierärztinnen kommen mit ihrer Arbeit derzeit kaum noch hinterher. Wie die Kleine Zeitung berichtet, ist der Tierschutz nur ein Teil ihres umfangreichen Aufgabengebiets. Dazu kommen unter anderem Betriebskontrollen, Milchhygiene, Hausapotheken, Tiertransporte und Schlachthöfe.

„Ich weiß eigentlich nicht mehr, wie ich das alles noch bewältigen soll“ Marie-Christin Rossmann Amtstierärztin Klagenfurt-Land

Derzeit könne man nur die Mindeststandards kontrollieren. Für echten Tierschutz sei das zu wenig.

„Wie kommen die Tiere dazu, dass ihr Leid weiter anhält, nur weil wir Personalmangel haben?“

Allein heuer musste Rossmann bereits fünf Tiere abnehmen. Das Verfahren ist aufwendig und führt häufig zu Einsprüchen der Halter. Bis ein Verfahren abgeschlossen ist, können Jahre vergehen. Die Kontrollen sind oft hochemotional und finden mit Polizeibegleitung statt. Pfefferspray gehört zur Ausrüstung, Bedrohungen sind keine Seltenheit. "Mein Einsatz ist manchmal nicht gerne gesehen", sagt Rossmann. Sie ist für alle Tierarten zuständig - von der Biene bis zum Wasserbüffel.

Unterstützung erhalten die Amtstierärztinnen von der Tierschutzombudsfrau des Landes. In den Behörden herrsche eine maßlose Überforderung, sagt Wagner. Personell gehe es sich hinten und vorn nicht mehr aus. Die Aufgaben könnten oft nicht so rasch und gründlich erledigt werden, wie es nötig wäre. Halter würden sich mit Händen und Füßen gegen Maßnahmen wehren - selbst dann, wenn ihre Tiere offensichtlich leiden.

„Tierschutz bedeutet auch Schutz der Menschen. Niemand würde sagen, dass das nicht wichtig ist. Man muss dann aber auch danach handeln“ Dr. Jutta Wagner Tierschutzombudsfrau Kärnten

Das Land Kärnten arbeitet derzeit an einer Bedarfserhebung im Bereich Tierschutz. Anfang des Jahres soll feststehen, wie viele Tierärzte pro Bezirk gebraucht werden. Dabei geht es auch um die Zuständigkeiten. Laut den aktuellsten Zahlen wurden heuer 19 Tiere abgenommen, im Vorjahr waren es fünf.

Unterdessen setzt sich das Land auf Bundesebene für strengere Tierschutzgesetze ein. Bei der Landestierschutzreferentenkonferenz wurde ein entsprechender Antrag einstimmig angenommen.

„Wenn Tiere schwerem Leid ausgesetzt sind, darf nicht die Anzahl der rechtskräftigen Bestrafungen darüber entscheiden, ob ein Tierhalteverbot ausgesprochen werden kann. Entscheidend muss sein, ob von einer Person weiterhin eine Gefahr für das Wohl von Tieren ausgeht“ Beate Prettner Tierschutz-Landesrätin

Ein Tierhalteverbot soll künftig bereits nach einem einzigen rechtskräftig festgestellten, schwerwiegenden Verstoß gegen das Tierschutzgesetz möglich sein. Außerdem sollen weitere gewichtige Gründe berücksichtigt werden können, die bei der Tierhalterin oder dem Tierhalter liegen. Dazu zählen etwa wiederholte Verstöße gegen behördliche Auflagen, die Verweigerung notwendiger tierärztlicher Versorgung oder eine offensichtliche Überforderung mit der Tierhaltung.