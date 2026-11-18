i HdM-Schildkröte Puppi feiert 50. Geburtstag Denise Auer Tierischer Ehrentag Wiens "Puppi" feiert ihren 50. Geburtstag im Flakturm 1976 wurde Puppi auf den Malediven gerettet, seit 1982 lebt sie im Haus des Meeres. Zum Geburtstag erinnert ihre Geschichte an den Schutz der Ozeane. Von Heute Tierisch 18.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Puppi ist eine Botschafterin im Kampf gegen die Zerstörung von Lebensräumen in den Ozeanen. Das betonte Haus-des-Meeres-Direktor Jeff Schreiner bei der Geburtstagsfeier der Grünen Meeresschildkröte. 1976 wurde sie von einer Wienerin auf den Malediven gerettet.

„Sie wurde dort auf dem Fischmarkt verkauft, kurzerhand mitgenommen und nach Wien gebracht“ Jeff Schreiner Haus des Meeres, Direktor

"Was damals noch völlig legal war und ein Leben gerettet hat, wäre heute natürlich nicht mehr denkbar." Für die Familie wurde Puppi zu einem aufregenden Haustier, berichtete Tochter Dagmar Hafner.

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Wie orf.at berichtet, stellte die anfangs winzige Schildkröte den Alltag der Familie bald auf den Kopf. Nach mehreren immer größeren Aquarien lebte die inzwischen stattliche Puppi in einem Polyester-Schwimmbecken im Vorzimmer. Auch an Urlaube mit der Schildkröte an den Stränden der Balearen erinnert sich Hafner. Die Anreise erfolgte mit Puppi im Wassertank im Auto.

"Sie hat unseren Alltag schon ganz schön aufgemöbelt. 1982 kam sie dann schließlich ins Haus des Meeres. Dort hat sie ein Zuhause gefunden, in dem sie fachgerecht betreut werden konnte." Mit der Zeit sei der Familie klar geworden, "wie groß so eine Meeresschildkröte werden kann und wie viel Verantwortung man mit dieser Rettung eigentlich übernommen hat".

Immer größer ... und größer

Im Haus des Meeres begann das Abenteuer von Neuem: Der ungeplante Neuzugang musste zunächst in ein viel zu kleines Aquarium einziehen. Puppi wurde rasch zu einem "Antriebsmotor" für die Entwicklung des Hauses, erklärte Geschäftsführer Hans Köppen. Ihre Becken wurden immer größer. "2007 ist sie dann endgültig in das 300.000-Liter, sechs Meter tiefe Becken, wo sie heute noch schwimmt, übersiedelt."

"Die Wissenschaft spricht aktuell von 150 Arten, die wir tagtäglich verlieren", mahnte Schreiner. Alle Ursachen dafür seien "direkt auf uns Menschen zurückzuführen". Es gebe aber auch Hoffnung: Die Grüne Meeresschildkröte gilt seit 2024 nicht mehr als gefährdet. Während der Direktor seinem "Star" im Neoprenanzug einen Besuch abstattete, spendete der Dompfarrer den Segen trockenen Fußes.

Schleckermäulchen

Vor der Feier hatte Puppi Gemüse und Shrimps gefressen, verriet Schreiner. Die Jubilarin liess sich danach zufrieden bestaunen und feiern. Beim Essen sei sie grundsätzlich nicht heikel, sagte Aqua-Kurator Daniel Abed-Navandi: "Puppi isst keine Zitrusfrüchte und keine Kiwis, sonst wirklich alles."