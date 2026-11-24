i In Finnland gibt es entzückenden und vor allem langersehnten Babyboom! iStock©Don Vilfer Tierischer Erfolg Nach 25 Jahren erobern Polarfüchse diese Heimat zurück Kleine Pfoten, große Hoffnung! Die seltenen Polarfüchse feiern im hohen Norden ein entzückendes Comeback. Der WWF jubelt über den erneuten Babyboom. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihren kleinen Knopfaugen, den rundlichen Ohren und dem unglaublich flauschigen Fell zählen Polarfüchse wohl zu den entzückendsten Bewohnern des hohen Nordens. Doch so robust die kleinen Überlebenskünstler gegenüber eisigen Temperaturen auch sein mögen, so empfindlich reagieren sie auf die Veränderungen ihrer Umwelt. Umso erfreulicher sind die Nachrichten, die der WWF Österreich am 23. November verkündete: Mindestens 14 Polarfuchsbabys erblickten heuer in Finnland das Licht der Welt.

Über 25 Jahre lang kein Nachwuchs

Über ein Vierteljahrhundert mussten Artenschützer in Finnland auf einen nachgewiesenen, erfolgreichen Wurf warten. Erst 2022 gelang den seltenen Wildtieren wieder die erfolgreiche Fortpflanzung. Seither werden jährlich drei bis vier Würfe registriert. Auch heuer konnten im äußersten Norden Finnlands, in der Region Enontekiö, vier bewohnte Fuchsbaue mit Nachwuchs ausfindig gemacht werden.

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Gewusst? Der Polarfuchs trägt seine Winterpantoffeln das ganze Jahr über! Anders als viele andere Hundeartige besitzt er sogar an den Pfotenunterseiten dichtes Fell, das ihn vor der eisigen Kälte schützt. Diese Besonderheit verdankt er auch seinen wissenschaftlichen Namen Vulpes lagopus, der übersetzt so viel wie "hasenfüßiger Fuchs" bedeutet. Bei Temperaturen von minus 50 Grad Celsius ist dieses pelzige Schuhwerk jedenfalls Gold wert.

Auch der Rotfuchs verursacht Probleme

Dass sich die kleinen Schneeprofis wieder vermehren, liegt unter anderem an der Erholung der Lemming- und Wühlmausbestände. Die kleinen Nagetiere sind eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Polarfüchse. Doch ausgerechnet die größere Verwandtschaft macht ihnen das Leben schwer: Durch die Klimaerwärmung dringt der deutlich größere Rotfuchs zunehmend in ihre angestammten Lebensräume vor und wird dort zum gefährlichen Konkurrenten.

Polarfüchse wechseln ihre Farbe gemäß den Jahreszeiten. iStock©Olga Kushnir

Artenschutz kennt keine Grenzen

Finnland, Norwegen und Schweden arbeiten seit Jahren gemeinsam daran, die bedrohten Polarfuchsbestände zu stabilisieren. Auch der WWF unterstützt die länderübergreifenden Schutzbemühungen. Obwohl die niedlichen Fellnasen regional noch längst nicht außer Gefahr sind, ist jedes einzelne Jungtier ein kleiner Triumph für den Artenschutz – und ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, eine beinahe verschwundene Tierart nicht aufzugeben.