i Wenn Krankheiten ausgeschlossen sind, gibt es noch andere Gründe, weshalb der Hund nicht frisst. iStock©Sonja Rachbauer Tierischer Ratgeber Feinspitz! Bei diesen Rassen bleibt oft der Napf voll Von Katzen kennt man ja, dass sie oftmals etwas heikler sind, aber auch einige Hunderassen lassen sich längst nicht alles vorsetzen. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während manche Hunde alles verschlingen, was nicht niet- und nagelfest ist, rümpfen andere schon beim Anblick ihres Futternapfes die Nase. Doch warum sind manche Vierbeiner solche Feinschmecker – und welche Rassen gelten als besonders heikel?

Ein bisschen Hühnchen? Vielleicht. Hochwertiges Nassfutter? Heute lieber nicht. Trockenfutter? Eine absolute Frechheit! Wer einen mäkeligen Hund zu Hause hat, kennt das tägliche Drama am Futternapf. Während ein Labrador vermutlich sogar seine eigene Speisekarte verspeisen würde, scheinen andere Vierbeiner auf einen persönlichen Sternekoch zu warten.

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Folgende Hunderassen gelten als besonders heikel

Vor allem kleine Hunderassen haben den Ruf, echte Gourmets zu sein. Chihuahuas, Yorkshire Terrier, Malteser, Zwergspitze und Shih-Tzus werden von ihren Haltern häufig als besonders wählerisch beschrieben. Wissenschaftlich belegt ist eine entsprechende Rangliste allerdings nicht. Schließlich gibt es auch Chihuahuas, die alles verschlingen, und Labradore, die beim Futter die Nase rümpfen.

Selbst zum Gourmet erzogen?

Oft sind es ausgerechnet wir Menschen, die unsere Hunde zu kleinen Feinschmeckern machen. Wird das Futter verweigert, kommt etwas Leckeres obendrauf. Schmeckt auch das nicht, wird eben die nächste Dose geöffnet. Clevere Vierbeiner lernen schnell: Wer lange genug wartet, bekommt vielleicht etwas Besseres serviert.

Bei kleinen Hunden kommt noch hinzu, dass bereits wenige Leckerlis einen beträchtlichen Teil ihres täglichen Kalorienbedarfs decken können. Der vermeintlich heikle Hund ist dann möglicherweise einfach satt.

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Nicht immer zählt der Geschmack

Doch Vorsicht: Nicht jeder mäkelige Hund ist verwöhnt! Stress, schlechte Erfahrungen, Zahnprobleme oder Magenbeschwerden können ebenfalls hinter der Futterverweigerung stecken. Besonders bei Tierheimhunden kann eine ungewohnte Umgebung den Appetit erheblich beeinflussen.

Fazit: Ob vierbeiniger Allesfresser oder anspruchsvoller Gourmet – entscheidend ist nicht die Rasse, sondern der individuelle Hund. Wer plötzlich sein gewohntes Futter verweigert, sollte gesundheitliche Ursachen abklären lassen. Und wer seinem Liebling täglich ein neues Fünf-Gänge-Menü serviert, darf sich nicht wundern, wenn gewöhnliches Hundefutter irgendwann unter seiner Würde ist.