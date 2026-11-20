i Auch heute gelten mancherorts schwarze Katzen noch als Unglücksbringer. (Symbolbild) iStock Tierische Geschichte Deshalb war die Katze damals ein Tier des Teufels Besonders schwarze Katzen gerieten früher ins Visier von Kirche und Hexenjägern. Dahinter steckt eine ebenso absurde wie grausame Geschichte. Von Heute Tierisch 20.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer heute eine schwarze Katze sieht, denkt vielleicht an Halloween, Aberglauben oder einfach an eine besonders hübsche Samtpfote. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit konnte das Tier jedoch für Angst und Schrecken sorgen. Ausgerechnet seine faszinierenden Eigenschaften wurden ihm zum Verhängnis: Katzen konnten lautlos schleichen, in der Dunkelheit jagen und mit ihren leuchtenden Augen scheinbar Dinge erkennen, die Menschen verborgen blieben. Für manche Geistliche war das höchst verdächtig.

Vom heiligen Tier zum Teufelsgehilfen

Dabei hatten Katzen keineswegs immer einen schlechten Ruf. Im alten Ägypten wurden sie verehrt und mit der Göttin Bastet in Verbindung gebracht. Auch im mittelalterlichen Europa waren sie zunächst geschätzte Mäusejäger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch mit der zunehmenden Dämonisierung vermeintlicher Ketzer gerieten auch Katzen ins Zwielicht. Der mittelalterliche Gelehrte Alanus ab Insulis brachte im 12. Jahrhundert die religiöse Bewegung der Katharer mit Katzen in Verbindung. Er verbreitete die Vorstellung, die Anhänger würden, den Teufel in Katzengestalt verehren.

Besonders kurios: Das deutsche Wort "Ketzer" stammt vom Namen der Katharer ab, der wiederum auf das griechische Wort für "die Reinen" zurückgeht. Die damals behauptete sprachliche Verbindung zu "Katze" war hingegen eine falsche Deutung.

Schwarze Katzen und Hexen

Später wurde der Aberglaube noch gefährlicher. Vor allem während der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit galten Katzen als mögliche Begleiter von Hexen. Man glaubte sogar, Hexen könnten sich selbst in schwarze Katzen verwandeln.

Die Folgen waren für Mensch und Tier teilweise grausam. Katzen wurden verfolgt und bei manchen Ritualen sogar getötet. Besonders schwarze Tiere litten unter ihrem Ruf als angebliche Unglücksboten. Dabei hatten die vermeintlichen Teufelswesen natürlich nichts Übernatürliches an sich. Ihre hervorragenden Augen, ihr ausgeprägtes Gehör und ihre lautlosen Bewegungen sind schlicht das Ergebnis einer beeindruckenden evolutionären Anpassung.

Ein Aberglaube, der bis heute überlebt

Obwohl wir längst wissen, dass schwarze Katzen weder Unglück bringen noch mit dunklen Mächten im Bunde stehen, hält sich der alte Aberglaube erstaunlich hartnäckig. In manchen Kulturen gelten sie übrigens sogar als Glücksbringer.

Eines ist jedenfalls sicher: Wenn uns eine schwarze Katze heute mit geheimnisvollem Blick aus der Dunkelheit beobachtet, plant sie höchstwahrscheinlich keinen Hexenzauber. Viel eher überlegt sie, wie sie uns dazu bringen kann, ihren Futternapf ein zweites Mal zu füllen.