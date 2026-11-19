i Das Jugend-Akkordeon-Orchester D'AKKORD sorgt für die richtige Stimmung Klassik bis Rock. ©MFK, Tiko Tierisch harmonisch in Kärnten Musik für Tiere in Not! Dieses Konzert schenkt Hoffnung Das Tiko Klagenfurt lädt am 26. November zu einem außergewöhnlichen Benefizabend. Jeder verkaufte Platz gibt Tieren in Not eine zweite Chance. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es keine großen Worte, um etwas Gutes zu bewirken – ein paar schöne Melodien reichen schon! Am Donnerstag, dem 26. November, verwandelt sich das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in einen Konzertsaal voller Herz und Hoffnung. Unter dem Motto "Noten für Pfoten" erwartet die Besucher ein musikalischer Abend, bei dem nicht nur die Herzen der Gäste höherschlagen sollen. Denn der gesamte Reinerlös kommt den tierischen Schützlingen des Klagenfurter Tierheims zugute.

Von Klassik bis Rock - alles für die Tiere

Für den musikalischen Höhepunkt sorgt das Jugend-Akkordeon-Orchester D'AKKORD der Musikschule Fröhlich unter der Leitung von Adrian Holzer. Seit mittlerweile 20 Jahren beweisen die jungen Musiker, dass ein Akkordeon weit mehr kann als traditionelle Volksmusik. Von Klassik über Rock und Pop bis hin zu Jazz, Filmmusik und internationalen Klängen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

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Auch Literaturfreunde dürfen sich freuen: Mario Schönherr liest aus seinem humorvollen Roman "Frankie – unter Menschen", in dem eine Katze ihre ganz eigene Sicht auf die menschlichen Zweibeiner schildert. Ein tierisch unterhaltsamer Perspektivenwechsel ist also garantiert!

Jede Eintrittskarte hilft einer Fellnase

Hinter dem besonderen Konzert steckt ein ernster Gedanke. Im TiKo warten zahlreiche Hunde, Katzen und andere Tiere auf eine zweite Chance. Sie benötigen medizinische Versorgung, liebevolle Betreuung und vor allem Menschen, die ihnen helfen.

"Veranstaltungen wie 'Noten für Pfoten' helfen uns nicht nur dabei, Spenden für unsere Schützlinge zu sammeln, sondern bringen den Tierschutz auch auf eine schöne, verbindende Weise in die Mitte der Gesellschaft", erklärt Dr. Anna Offner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten.

Noten für Pfoten: Charity-Konzert zugunsten des Tiko Klagenfurt Donnerstag, 26. November 2026 Get Together: 18:00 Uhr / Konzertbeginn: 18:30 Uhr Heidi-Horten-Saal, TiKo, Judendorfer Straße 46, 9020 Klagenfurt Vorverkauf: 24 Euro · Abendkasse: 29 Euro Der gesamte Reinerlös kommt den Tieren zugute. Wichtig: Die Mitnahme von Tieren ist bei der Veranstaltung nicht gestattet.

Wer also einen schönen Abend genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, sollte sich diesen Termin unbedingt vormerken. Denn während die Musiker für klingende Töne sorgen, dürfen die Tiere im TiKo auf eine bessere Zukunft hoffen.