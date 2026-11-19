i Katze "Mona" hätte fast ihr Beinchen verloren, weil ein Bruch ewig nicht behandelt wurde. Nach der Pflege auf dem Assisi-Hof darf sie sich jetzt sogar über ein liebevolles Zuhause freuen. ©ÖTV, privat Tierische Erfolgsgeschichten Keiner wollte sie - jetzt sind diese Katzen happy Sie galten als schwer vermittelbar, waren krank, verletzt oder hatten kein Vertrauen mehr. Doch vier Katzen vom Assisi-Hof sind jetzt überglücklich. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Katzen werden im Tierheim regelrecht übersehen. Zu alt, zu krank, zu scheu oder einfach zu anstrengend – die Gründe, warum sich niemand für sie entscheidet, sind vielfältig. Dabei schlummert gerade hinter diesen vermeintlich schwierigen Fällen oft ein ganz besonderer Schatz. Das beweisen vier Samtpfoten, deren Geschichten der Österreichische Tierschutzverein nun erzählt.

Fast 100 Katzen wurden heuer am Assisi-Hof in Stockerau medizinisch versorgt und liebevoll betreut. Viele von ihnen hatten bereits Schlimmes erlebt. Doch Diego, Castro, Aurora und Mona zeigen, wie viel sich verändern kann, wenn Menschen nicht nach der perfekten Katze suchen, sondern nach einer, der sie ein perfektes Zuhause schenken können.

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Der hübsche Diego darf jetzt immer mit der Leine spazieren gehen, um seinen extremen Bewegungsdrang ausleben zu können. ©privat

"Diego" - der kleine Leopard

Kater Diego ist ein echter Charakterkopf. Der fünfjährige Mischling aus asiatischer Leopardkatze und Hauskatze hat nicht nur ein exotisches Aussehen, sondern auch viel Temperament. Weil er in seinem früheren Zuhause die zweite Katze immer wieder attackierte, landete er schließlich im Tierheim.

Doch Ingrid und Enzo aus Wien ließen sich davon nicht abschrecken. Sie erkannten, dass Diego vor allem eines brauchte: Beschäftigung und die Möglichkeit, seinen enormen Bewegungsdrang auszuleben. Heute führt der kleine Leopard ein Leben, das man sonst eher von Hunden kennt.

"Eigentlich hatten wir das gar nicht geplant, aber sein Drang nach draußen war so stark. Jetzt gehen wir mit ihm Gassi", erzählen seine neuen Menschen. Diego genießt seine täglichen Spaziergänge an der Leine – und hat endlich ein Zuhause gefunden, das zu seinem besonderen Wesen passt.

Der zwölfjährige "Castro" leidet leider an Diabestes, weshalb er zweimal täglich Insulin benötigt. Macht aber nix - sein neues Herrchen hat auch Diabetes. ©ÖTV

Zwei Diabetiker finden zueinander

Auch für den zwölfjährigen Castro sah es lange nicht nach einem Happy End aus. Der betagte Kater leidet an Diabetes und benötigte zweimal täglich Insulin sowie spezielles Futter. Sein früherer Halter war mit der aufwendigen Betreuung überfordert und gab ihn im Oktober 2023 am Assisi-Hof ab.

Alter und Krankheit machten die Vermittlung schwierig. Doch Anfang 2025 geschah etwas Wunderbares: Michael und Janina aus Wien verliebten sich in den menschenbezogenen Senior. Dass Michael selbst Diabetiker ist, erwies sich als glücklicher Zufall. Der Umgang mit Insulinspritzen war für ihn längst Alltag.

Und Castro? Der macht seiner neuen Familie inzwischen besonders große Freude. "Unser Baby ist seit über einem Monat fast insulinfrei. Jetzt ist er fast ein ganz gesundes Kätzchen", berichten seine glücklichen Halter. Ein berührendes Beispiel dafür, dass auch chronisch kranke Tiere wunderbare Familienmitglieder sein können.

Die zarte "Aurora" musste monatelang auf der Straße überleben und kam schwer verletzt auf den Assisi-Hof. ©ÖTV

Vom Straßenelend ins Blumenbeet

Auroras Geschichte begann hingegen mit einer langen Zeit voller Angst und Schmerzen. Die ehemalige Freigängerin hatte sich verirrt und musste monatelang auf der Straße überleben. Als sie endlich gerettet wurde, war sie völlig verwahrlost. Tiefe Bisswunden und schmerzhafte Abszesse machten eine sofortige Operation notwendig.

Dass die traumatisierte Katze heute wieder Vertrauen fassen kann, verdankt sie einer besonderen Verkettung glücklicher Umstände. Ein Mädchen, das am Camp Tierschutz des Assisi-Hofs teilgenommen hatte, erzählte seiner Klavierlehrerin von Auroras Schicksal. Die Geschichte ließ Christina aus Niederösterreich nicht mehr los – sie nahm die Katze bei sich auf.

Anfangs traute sich Aurora nur mit Brustgeschirr in den Garten. Heute hat sie dort längst ihr Lieblingsplätzchen im Blumenbeet gefunden. Sogar mit Hundedame Rozi versteht sie sich prächtig. "Wir beide sind sehr glücklich!", freut sich ihre neue Besitzerin. Aus einer verängstigten Streunerin wurde eine geliebte Familienkatze.

Die kleine Mona vom Titel hat wohl auch ihren Jackpot geknackt. ©ÖTV, privat

Mona springt wieder mitten ins Leben

Auch die kleine Mona musste erst einen schweren Schicksalsschlag überwinden. Ein unbehandelter Bruch am rechten Hinterbein hatte sie in große Not gebracht. Nur eine rasche Operation konnte verhindern, dass sie ihr Bein verlor.

Mit seiner Weihnachtsaktion bittet der Österreichische Tierschutzverein deshalb um Unterstützung. Denn irgendwo wartet bereits die nächste vermeintlich "unvermittelbare" Katze – vielleicht nur auf den einen Menschen, der in ihr etwas ganz Besonderes erkennt. Wer helfen möchte, kann die Arbeit des Assisi-Hofs mit einer Spende unterstützen: Weihnachtsaktion 2026 des Österreichischen Tierschutzvereins

Am Assisi-Hof begann für die tapfere Katze ein langer Weg zurück ins Leben. Doch die Mühe lohnte sich: Mona erholte sich so gut, dass sie heute wieder nach Herzenslust springen, spielen und herumtollen kann.

Über einen Aufruf in den sozialen Medien wurden schließlich Stephanie und Martin aus Wien auf sie aufmerksam. Heute ist die kleine Kämpferin eine richtige Schmusekatze.

"Die kleine Schmusekatze hat bei uns ihr persönliches Paradies gefunden", schwärmt das Paar.

Jedes Happy End beginnt mit einer Chance

Vier Katzen, vier völlig unterschiedliche Schicksale – und eine gemeinsame Botschaft: Ein Tier muss nicht jung, gesund oder unkompliziert sein, um ein wunderbarer Begleiter zu werden.

„Nicht jede Katze findet leicht ein neues Zuhause. Umso schöner ist es, wenn wir erleben, wie sie Vertrauen fassen und bei ihren neuen Familien glücklich werden“ Stephanie Lang Leiterin des Assisi-Hofs

Doch hinter jedem dieser Happy Ends stecken auch viel Arbeit und hohe Kosten. Operationen, Medikamente, Spezialfutter und oft monatelange Betreuung sind notwendig, um verletzten, kranken oder traumatisierten Katzen wieder eine Zukunft zu ermöglichen.