i Ja, was ist denn hier los? Steht hier ein Einhorn im Bach. Facebook, Screenshot©Foundation Lutreola Tierisches Filmmaterial Einhorn entdeckt! Wildkamera filmt unglaubliches Tier Gibt es Einhörner vielleicht doch? Auf einer estnischen Insel sorgt ein außergewöhnliches Wildtier für Staunen. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bisschen Magie kann die Welt wohl immer gebrauchen! Auf der estnischen Insel Saaremaa ist Naturschützern jetzt eine Aufnahme gelungen, die direkt aus einem Märchenbuch stammen könnte. Eine versteckte Wildkamera filmte tatsächlich ein Tier mit einem vermeintlichen Horn mitten auf der Stirn. Und nein, es handelt sich weder um einen Scherz noch um eine nachträgliche Bildbearbeitung: Das ungewöhnliche Waldwesen existiert wirklich!

Ein Einhorn auf vier Hufen

Eigentlich wollten die Mitarbeiter der Naturschutzorganisation "Lutreola Foundation" mit ihrer Kamera den stark gefährdeten Europäischen Nerz beobachten. Doch statt des scheuen Marderverwandten spazierte plötzlich ein ganz anderer Kandidat vor die Linse: ein Reh mit einem seltsamen Fortsatz direkt auf der Stirn.

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Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Tier seelenruhig seinen Durst stillt und sich anschließend sogar neugierig der Kamera nähert. Besonders auffällig ist der kleine, hornartige Auswuchs, der dem Waldbewohner tatsächlich das Aussehen eines Einhorns verleiht.

Selbst Experten stehen vor einem Rätsel

Die Naturschützer nahmen ihren märchenhaften Fund mit Humor und verkündeten auf Facebook sinngemäß:

„Einhorn auf Saaremaa entdeckt! Die Träume kleiner Mädchen sind endlich wahr geworden!“ Lutreola Foundation Tierschutzorganisation

Doch was steckt wirklich hinter dem ungewöhnlichen Kopfschmuck? Darüber herrscht bislang Rätselraten. Fachleute können anhand der Videoaufnahmen nicht eindeutig bestimmen, ob es sich um eine ungewöhnliche Geweihbildung, einen anderen körperlichen Auswuchs oder möglicherweise sogar um ein zusätzliches Ohr handelt.

Dass Geweihe durch Entwicklungsstörungen oder Verletzungen ungewöhnliche Formen annehmen können, ist aus der Tierwelt bekannt. Welche Ursache bei diesem besonderen Reh vorliegt, lässt sich allerdings ohne nähere Untersuchung nicht feststellen.

Schon einmal sorgte ein "Einhorn" für Schlagzeilen

Ganz ohne Vorbild ist der märchenhafte Fund übrigens nicht. Bereits 2008 sorgte ein Rehbock in einem italienischen Naturpark in der Toskana für internationales Aufsehen. Auch dieses Tier trug nur eine einzelne Geweihstange, die ungewöhnlich mittig auf seiner Stirn saß. Damals vermutete man eine genetisch bedingte Fehlbildung.

Und noch eine Überraschung hielt die estnische Wildkamera bereit: Neben dem vermeintlichen Einhorn tappte auch ein seltener Schwarzstorch vor die Linse. Für die Naturschützer gleich zwei bemerkenswerte Beobachtungen – auch wenn das Reh dem scheuen Vogel diesmal eindeutig die Show gestohlen hat.

Ob das kleine Wald-Einhorn noch einmal auftaucht, bleibt abzuwarten. Eines hat es jedenfalls schon geschafft: Es erinnert uns daran, dass die Natur manchmal die schönsten Märchen ganz ohne Zauberei schreibt.