i Melanie Meillard fällt aus. GEPA pictures "Wusste, dass es vorbei ist" Verletzungs-Drama: Ski-Ass nach Saison-Aus am Boden Melanie Meillard verletzt sich bei einem Trainingssturz schwer am Knie und verpasst die gesamte WM-Saison. Von Sport Heute 19.11.2026, 09:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für Melanie Meillard! Die Schweizer Ski-Rennläuferin hat sich bei einem Trainingssturz schwer am Knie verletzt und fällt für die gesamte WM-Saison aus. Jetzt schildert die 28-Jährige die dramatischen Sekunden ihres Unfalls.

Beim Slalomtraining im finnischen Levi nahm das Unglück seinen Lauf. "Mein Ski rutschte weg, dann spürte ich einen enormen Druck auf meinem Knie", erzählt Meillard gegenüber der Schweizer Zeitung "Le Nouvelliste".

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Die Technikspezialistin konnte ihren Sturz auf der eisigen Piste nicht mehr stoppen. "Ich rutschte den vereisten Hang hinunter, ohne anhalten zu können und wusste bereits, dass es vorbei ist", schildert die Schweizerin die dramatischen Momente.

Schon unmittelbar nach dem Unfall ahnte Meillard, dass sie sich schwer verletzt hatte. "150.000 Gedanken gingen mir durch den Kopf", erinnert sich die 28-Jährige.

Wenig später folgte die niederschmetternde Diagnose. Untersuchungen mittels Magnetresonanztomografie in Genf ergaben einen Kreuzbandriss sowie Verletzungen an beiden Menisken im rechten Knie. Damit ist die Saison für die Schweizerin vorzeitig beendet.

Besonders bitter: Meillard hatte in ihrer Karriere bereits mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Nun muss sie den nächsten Rückschlag verkraften. "Warum passiert mir das gerade? Ich habe das Gefühl, dass man mich einfach nie in Ruhe lassen will", zeigt sich die Skifahrerin verzweifelt.

Noch dazu befand sich die Technikspezialistin nach eigenen Angaben in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. "Das macht diese Verletzung auch so schwer zu akzeptieren", erklärt Meillard.

In der vergangenen Saison hatte die Schweizerin in der Slalom-Weltcupwertung den 16. Platz belegt. Nun muss sie ihre sportlichen Ambitionen erneut auf Eis legen.

An ein Karriereende denkt die 28-Jährige trotz des schweren Rückschlags allerdings nicht. Vielmehr kündigt sie bereits ihren nächsten Comeback-Versuch an: "Ich werde alles geben, um wieder dieses Niveau zu erreichen und so stark wie möglich zurückzukommen!"