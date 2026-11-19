i Ski-Star Marcel Hirscher. GEPA pictures Aber Warten auf Comeback Boss verrät Hirscher-Detail: "Das ist außergewöhnlich" Marcel Hirscher kehrt auch im Heim-Slalom in Gurgl nicht in den Weltcup zurück. Dafür verrät sein Skimarken-Boss ein überraschendes Detail. Von Sport Heute 19.11.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marcel Hirscher (37) arbeitet weiter an seinem großen Ski-Comeback. Doch auch abseits der Rennpiste ist der achtfache Gesamtweltcupsieger voll im Einsatz. Bei seiner Skimarke Van Deer mischt der Salzburger nach wie vor kräftig mit. Geschäftsführer Toni Giger verrät jetzt, wie intensiv sich der Salzburger, der für die Niederlande auf die Weltcupbühne zurückkehrte und am erneuten Comeback arbeitet, persönlich um die Entwicklung des Materials kümmert.

"Marcel testet jeden Ski und jeden Schuh, das ist außergewöhnlich", erklärt der ehemalige ÖSV-Mastermind gegenüber den "Salzburger Nachrichten". Obwohl Hirscher selbst seit zwei Jahren kein Weltcuprennen mehr bestritten hat, bleibt er damit eine zentrale Figur im Unternehmen. Seine Erfahrung aus 67 Weltcupsiegen fließt weiterhin direkt in die Entwicklung neuer Produkte ein.

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Comeback lässt auf sich warten

Sportlich lässt die Rückkehr des Ski-Superstars dagegen auf sich warten. Ein Comeback beim Slalom in Gurgl am Sonntag stand zuletzt im Raum, wurde aber verworfen. Giger hatte bereits zuvor Zweifel geäußert: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marcel antreten wird, weil ihm dazu noch zu viele Rennkilometer fehlen." Wann Hirscher tatsächlich wieder ein Rennen bestreitet, ist offen.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Dafür ist auch die veränderte Wildcard-Regelung im Weltcup verantwortlich. Die garantiert dem Ski-Niederländer vier Starts pro Disziplin – in Hirschers Fall in Slalom und in Riesentorlauf. Dann darf der Salzburger jeweils mit Nummer 31 an den Start gehen. Punktet er, bleiben diese Starts bestehen, landet er nicht in den Top-30, wird ein Start abgezogen.

Premierensieg bei den Frauen

Bei Van Deer läuft es unterdessen sportlich immer besser. US-Skistar Paula Moltzan feierte beim Weltcupauftakt in Sölden gleich mit ihrem ersten Rennen auf den neuen Ski einen Riesentorlauf-Sieg. "Das war nicht zu erwarten", gesteht Giger. Auch im Skispringen setzt die Marke auf große Namen. Neben Daniel Tschofenig und Andreas Wellinger fährt nun auch ÖSV-Star Stefan Kraft auf Material aus der Van-Deer-Produktion.

Wirtschaftlich ist der Weg allerdings kostspielig. Ein Jahr nach der Eröffnung der Firmenzentrale in Scheffau spricht Giger von einer positiven Entwicklung, obwohl für Ende 2025 ein Bilanzverlust von 18 Millionen Euro ausgewiesen wurde. Die hohen Anfangsinvestitionen seien ein wesentlicher Faktor. "Wir sprechen in der Skiproduktion von Maschinen, die fast so viel kosten wie im Flugzeugbau", erklärt der Geschäftsführer. Die Zahl der produzierten Ski bleibt derweil ein Geheimnis.