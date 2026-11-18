i Im Vorjahr gewann Marco Odermatt die Abfahrt in Beaver Creek. GEPA pictures "Grasen die Kühe" Zu wenig Schnee! Ski-Klassiker droht die Absage Wegen des anhaltenden Schneemangels in Nordamerika drohen gleich mehrere Rennen ins Wasser zu fallen. Von Sport Heute 18.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die ersten Rennen in Nordamerika wie geplant stattfinden dürften, spitzt sich die Lage an anderen Austragungsorten immer weiter zu. Besonders die legendäre Abfahrt in Beaver Creek und die Bewerbe im kanadischen Mont-Tremblant stehen auf der Kippe.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, macht der anhaltende Schneemangel in Colorado den Weltcup-Verantwortlichen zunehmend Sorgen. Bereits in den vergangenen Wochen mussten mehrere Speed-Asse ihre Trainingspläne ändern. Nun ist auch fraglich, ob tatsächlich alle 13 geplanten Nordamerika-Rennen stattfinden können.

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Entwarnung gibt es vorerst für Copper Mountain und Killington. Am 28. und 29. November sollen in Copper Mountain ein Super-G und ein Riesentorlauf der Männer stattfinden. In Killington stehen am selben Wochenende ein Riesentorlauf und ein Slalom der Frauen auf dem Programm. Trotz schwieriger Bedingungen dürften die Strecken rechtzeitig fertig werden.

Deutlich angespannter ist die Situation hingegen in Beaver Creek. Dort sollen die Männer vom 3. bis 6. Dezember an den Start gehen, unter anderem bei der legendären Abfahrt auf der "Birds of Prey". Eine Woche später sind auch die Frauen in Colorado zu Gast.

Die Schneelage sorgt allerdings für große Zweifel. "Als ich vor ein paar Wochen ein Bild von der Birds of Prey gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass hier immer noch die Kühe grasen könnten", erklärt der Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer gegenüber dem "Blick".

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Auch FIS-Speedchef Hannes Trinkl schlägt Alarm. "Die Ausgangslage ist noch schwieriger als im Vorjahr, es liegt derzeit noch weniger Schnee", warnt der Österreicher.

Schon in der vergangenen Saison mussten die Veranstalter die Strecke aufgrund der Bedingungen verkürzen. Zwar sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen sinken, dennoch läuft den Organisatoren langsam die Zeit davon.

Nicht viel besser sieht es in Kanada aus. Die beiden für den 5. und 6. Dezember angesetzten Frauen-Riesentorläufe in Mont-Tremblant sind ebenfalls gefährdet. Dort liegen die Tagestemperaturen derzeit deutlich über fünf Grad Celsius.

Die Folge: Die Schneekanonen stehen still, eine ausreichende Präparierung der Rennstrecke ist unter diesen Bedingungen kaum möglich. Auch die Wetterprognosen machen wenig Hoffnung.

Damit droht dem Ski-Weltcup bereits früh in der Saison ein erster größerer Rückschlag. Ob die gefährdeten Rennen tatsächlich stattfinden können, hängt nun vor allem von der weiteren Wetterentwicklung ab.