i Christian Födermayr. GEPA pictures Vorwürfe gegen den Verband "Schnauze voll" – Ex-Ski-Ass teilt gegen den ÖSV aus Nach einem Eklat bei den Olympischen Winterspielen 2026 fliegt Skicrosserin Christina Födermayr aus dem ÖSV-Kader. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe. Von Sport Heute 18.11.2026, 07:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Vorwürfe gegen den ÖSV! Nach einem Eklat bei den Olympischen Winterspielen 2026 und ihrem anschließenden Rauswurf aus dem Nationalkader rechnet Skicrosserin Christina Födermayr mit dem österreichischen Skiverband ab. Die 25-Jährige fühlt sich ungerecht behandelt und erhebt schwere Vorwürfe. Der ÖSV schlägt allerdings zurück.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, herrscht zwischen der Oberösterreicherin und dem Verband dicke Luft. Födermayr, die zweimal an Olympischen Spielen teilnahm und 2024 in Arosa auf das Weltcup-Podest fuhr, beklagt vor allem mangelnde Unterstützung. "Ich hab’ vom ÖSV wenig Unterstützung bekommen", erklärt sie gegenüber der "Krone".

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Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei alles andere als gut gewesen. "Wir hatten letzte Saison keine gute Stimmung in der Mannschaft. Ich bin sicher nicht die einzige Athletin, die frustriert ist", so die Innviertlerin.

Besonders die Einsatzplanung des ÖSV sorgt bei Födermayr für Unverständnis. "Wie soll ich Kaderrichtlinien erfüllen, wenn ich viele Rennen nicht fahren darf?", fragt die 25-Jährige. In der vergangenen Saison habe sie bei fünf Weltcupstarts immerhin drei Top-10-Platzierungen erreicht. Auch ihr Körpergewicht sei innerhalb des Verbandes immer wieder thematisiert worden.

ÖSV-Skicross-Sportchef Markus Gutenbrunner weist die Anschuldigungen entschieden zurück. "Christina hatte Chancen ohne Ende! Sie hat aber über zwei Jahre keine Leistung gebracht, hätte nicht einmal eine Berechtigung gehabt, bei WM und Olympia zu starten – wir haben sie dennoch mitgenommen", erklärt er gegenüber der "Krone".

Auch die Trainer hätten alles versucht, um die Athletin bestmöglich zu unterstützen. Laut Gutenbrunner habe Födermayr bis Anfang Februar genügend Möglichkeiten gehabt, sich für weitere Rennen zu qualifizieren.

Bereits bei den Olympischen Winterspielen in Italien hatte die Skicrosserin für einen handfesten Eklat gesorgt. Nach ihrem 22. Platz war sie gemeinsam mit einer Teamkollegin unterwegs gewesen und hatte später im Hotel, in dem auch die ÖSV-Herren vor ihrem Wettkampf übernachteten, für nächtlichen Lärm gesorgt.

Damit nicht genug: Födermayr hatte auch ein Olympia-Maskottchen mitgenommen, das später wieder zurückgegeben wurde. "Ich habe sicherlich Fehler gemacht", räumt die Oberösterreicherin ein. Der ÖSV reagierte damals mit einer Sperre für zwei Weltcuprennen.

Nach der Saison wurde Födermayr schließlich aus dem ÖSV-Kader gestrichen. Nun zieht sie mit nur 25 Jahren die Konsequenzen und beendet ihre Karriere. "Ich habe die Schnauze voll!", erklärt sie gegenüber der "Krone".

Statt auf der Skicross-Strecke will sich die ehemalige Junioren-Vizeweltmeisterin künftig beruflich neu orientieren. Derzeit absolviert sie Ausbildungen zur Sanitäterin und Notfallsanitäterin und studiert an einer Online-Universität in Hamburg.