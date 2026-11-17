i Philipp Schörgofer rechnet mit Ivica Kostelic ab. GEPA "Österreicher zu verwöhnt" "Vollschwachsinn" – ÖSV-Legende rechnet mit Kostelic ab Ski-Legende Ivica Kostelic sorgte mit einem Interview, in dem er die Arbeitsweise der Österreicher kritisierte, für Aufsehen. Von Sport Heute 17.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da ist ordentlich Brisanz drinnen!

Die kroatische Ski-Legende Ivica Kostelic gab dem Onlineportal "Salzburg24" ein Interview. In diesem kritisierte er die Arbeitsweise der Österreicher heftig und begründete damit die ausbleibenden Erfolge des ÖSV.

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"Falsch läuft, dass die Österreicher ein bisschen verwöhnt sind und die anderen viel mehr arbeiten", so Kostelic. Besonders die skandinavischen Länder hätten effizientere Systeme etabliert und würden laut Kostelic härter trainieren: "Es gibt keine leichten Gegner mehr. Das ist wie im Fußball: Früher kam Kap Verde und alle haben gelacht. Aber heute ist das nicht mehr so."

Der Gesamtweltcup-Sieger von 2011 führt weiter aus: "Talent allein reicht nicht. Österreich mag noch immer eine Skination sein, aber eben nicht mehr die Nummer eins. Der Weg zurück an die Spitze führe nur über harte Arbeit."

Philipp Schörghofer kann den Vorwürfen von Kostelic aber überhaupt nichts abgewinnen. Der zweimalige Weltmeister rechnet bei "ServusTV" mit dem Kroaten ab: "Dass der Kostelić sagt, dass die Österreicher nicht hart genug trainieren, ist ein Vollschwachsinn."