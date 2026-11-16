i Eva Pinkelnig gewann 2023 die große Kristallkugel. GEPA Nach Kreuzbandriss ÖSV-Superstar verschiebt das Comeback Bittere Nachricht für Österreichs Skispringerinnen! Eva Pinkelnig fehlt beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Die 38-Jährige ist noch nicht bereit. Von Sport Heute 16.11.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Skisprung-Stars starten am Freitag in Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Eine prominente Athletin wird allerdings fehlen: Eva Pinkelnig steht nicht im ÖSV-Aufgebot. Die Vorarlbergerin muss nach ihrem Kreuzbandriss weiter auf ihr Comeback warten.

Die 38-Jährige hatte sich im Sommer 2025 schwer am Knie verletzt. Zwar ist die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/23 mittlerweile wieder auf die Schanze zurückgekehrt, doch der Trainingsrückstand ist noch zu groß.

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ÖSV-Trainer zieht Grenze

"Es geht um die Gesundheit, wir werden Eva erst dann einsetzen, wenn es wirklich Sinn macht", erklärt ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart.

Pinkelnig hat bisher ausschließlich auf Normalschanzen trainiert. Sprünge auf den großen Schanzen fehlen der erfahrenen Vorarlbergerin noch komplett. Deshalb will das ÖSV-Team bei der Rückkehr nichts überstürzen.

"Sie kriegt die Zeit, die sie braucht", betont Diethart. Die Gesundheit der Sportlerin stehe klar im Vordergrund.

Trainer traut Pinkelnig alles zu

Dass die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin nach ihrer langen Verletzungspause wieder ganz vorne mitspringen kann, davon ist Diethart überzeugt. Sobald Pinkelnig körperlich wieder bei 100 Prozent ist, sei mit ihr zu rechnen.

"Die Eva ist eine Wundertüte", sagt der Cheftrainer.

Die 2023 zu Österreichs Sportlerin des Jahres gekürte Skispringerin hat in ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen, dass sie für Überraschungen gut ist.

Schließlich begann Pinkelnig erst im Alter von 24 Jahren mit dem Skispringen und schaffte es trotzdem bis an die Weltspitze.

Wann die Vorarlbergerin wieder im Weltcup an den Start gehen wird, ist derzeit noch offen. Klar ist nur: Ein Comeback um jeden Preis kommt für den ÖSV nicht infrage.