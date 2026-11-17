i Manuel Feller GEPA pictures Weltcup in Tirol Ski-Star Feller lässt Fans vor Gurgl-Slalom rätseln Am Wochenende ist die Slalom-Elite in Gurgl zu Gast. ÖSV-Star Manuel Feller entscheidet spontan, ob er an den Start geht. Von Sport Heute 17.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächstes Österreich-Rennen im Ski-Weltcup! Am Wochenende gastieren die Slalom-Stars auf der anspruchsvollen Kirchenkarpiste in Gurgl.

Fans hatten auf ein Antreten von Marcel Hirscher gehofft – der für Holland fahrende Salzburger suchte jedoch nicht um eine Wildcard an.

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Auch der Start von ÖSV-Star Manuel Feller wackelt. Der Tiroler wird in den kommenden Tagen weitere Trainingseinheiten absolvieren. Ob der 34-Jährige am Sonntag um Punkte carvt, wird kurzfristig entschieden.

Cheftrainer Marko Pfeifer nominierte Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz und Joshua Sturm.

Damen-Coach Johannes Zöchling lässt Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Valentina Rings-Wanner und Katharina Truppe antreten.

Gurgl-Programm:

Samstag, Damen-Slalom:

1. Durchgang: 10:30 Uhr

2. Durchgang: 13:30 Uhr

Sonntag, Herren-Slalom:

1. Durchgang: 10:30 Uhr

2. Durchgang: 13:30 Uhr

Christian Mitter, Sportlicher Leiter der Sparte Ski Alpin, sagt: "Mit dem Podestplatz von Katharina Truppe und dem Top-10-Ergebnis von Katharina Huber haben unsere Damen in Levi einen erfreulichen Saisonauftakt gezeigt. Bei den Herren verlief der Auftakt hingegen nicht nach Wunsch, auch wenn Joshua Sturm mit Rang drei zur Halbzeit sein Potenzial aufgezeigt hat. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen und noch einiges an Arbeit vor uns haben. Umso mehr freuen wir uns auf den Heimweltcup in Gurgl, der für uns immer etwas Besonderes ist. Vor heimischem Publikum wollen wir uns von einer besseren Seite zeigen, wissen aber auch, dass dafür alles zusammenpassen muss."