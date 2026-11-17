i Louis Mezentzeff Instagram/fedfranceski Ehemaliger Rennfahrer Ski-Trainer stirbt mit nur 31 Jahren im Trainingslager Tragödie im französischen Wintersport! Trainer und Ex-Rennfahrer Louis Mezentzeff ist bei einem Unfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Von Sport Heute 17.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer im französischen Wintersport! Der erst 31-jährige Trainer Louis Mezentzeff ist bei einem Unfall in der Schweiz tödlich verunglückt. Der französische Skiverband bestätigte den Tod des ehemaligen Skirennfahrers über die sozialen Netzwerke. Mezentzeff war zuletzt als Trainer und Koordinator im Freestyle-Bereich tätig.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Laut der französischen Sportzeitung "L’Équipe" ereignete sich das Unglück während eines Trainingslagers des Verbands in der Schweiz. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Auch zur genauen Todesursache liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Freestyle-Direktor Ludovic Didier erklärte, dass zunächst der Bericht der Schweizer Polizei abgewartet werden müsse. Erst danach könnten nähere Angaben zu den Umständen des Unglücks gemacht werden. Der Verband äußerte sich deshalb vorerst nicht zu möglichen Ursachen.

Mezentzeff war erst 2025 zum französischen Skiverband gestoßen. Dort betreute er Nachwuchstalente sowie Athleten im Europacup und koordinierte den gesamten Freestyle-Snowboard-Bereich.

Der ehemalige Skirennfahrer hatte sich damit innerhalb kurzer Zeit eine wichtige Rolle in der Nachwuchsarbeit erarbeitet.

In einer Mitteilung würdigte der Verband den Verstorbenen als leidenschaftlichen und allseits geschätzten Menschen. Für seine Angehörigen, die betroffenen Sportler und das Betreuerteam wurde psychologische Unterstützung organisiert. Der plötzliche Tod des 31-Jährigen hat die französische Wintersport-Gemeinschaft tief getroffen.