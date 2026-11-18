i Stefan Kraft geht runderneuert in die Saison. GEPA "Heute"-Interview Kraft: "Couch und Fernseher kann ich verkaufen" Skisprung-Superstar Stefan Kraft fiebert dem Saisonstart entgegen. Im "Heute"-Interview erzählt der ÖSV-Adler, was von ihm zu erwarten ist. Von Erich Elsigan 18.11.2026, 05:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ziiiiiieeeeeehhhhh! Am Wochenende startet in Lillehammer (Nor) die Skisprung-Saison. Für Stefan Kraft ist es die 15. seiner Karriere. Im "Heute"-Interview verrät der 33-Jährige, warum er kein Seriensieger mehr wird, ob er den Rekord von Gregor Schlierenzauer knackt, wie ihn seine Tochter prägt und weshalb er sein Material nun von Marcel Hirscher bauen lässt.

Herr Kraft, was stimmt Sie zuversichtlich, dass dieser Winter Ihr erfolgreichster wird?

"Nichts, um ehrlich zu sein. Man muss schon am Boden bleiben. Ich habe unglaubliche Saisonen mit über zehn Siegen gehabt, das lässt sich schwer toppen. Ich weiß, wo ich herkomme, aber auch, dass andere gut Skispringen können. Ich wäre schon froh, wenn ich ein Top-Ten-Springer bin und vereinzelt ganz vorne mitreden kann. Aber für Seriensiege ist die Dichte zu hoch."

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Sprich: Für den besten Stefan Kraft müssten wir eine Zeitmaschine erfinden?

"Es ist schwer zu sagen. Ich strebe es jedes Jahr wieder an, versuche, mich weiterzuentwickeln. Sag niemals nie. Aber dass ich den anderen konstant um die Ohren springe, sehe ich nicht. Die Konkurrenz einfach brutal gut, so ehrlich muss ich sein."

Domen Prevc hat im Vorjahr für Langeweile gesorgt und 14 Siege gefeiert. Nervt es einen wie Sie, wenn ein anderer derart überlegen ist?

"Bei ihm hat alles zusammengepasst. Er hatte das perfekte Gefühl, das Selbstvertrauen, das Set-up und ist cool gesprungen. Das muss man neidvoll anerkennen. Aber natürlich hat es genervt."

Habt ihr im Sommer den Prevc-Code geknackt? Wurde das Erfolgsgeheimnis gelüftet?

"Wenn einer so herausragend springt, geht es immer um den Absprung und die ersten 40, 50 Meter. Es geht um den Übergang, das schaut bei ihm perfekt und harmonisch aus. Ab dem Vorbau geht der Sprung richtig gerade weiter. Dieses Gefühl durfte ich im Sommer selbst oft erleben."

Gregor Schlierenzauer hat 53 Weltcup-Springen gewonnen, hält den Rekord. Sie stehen bei 46. Geht es sich aus?

"Im Hinterkopf habe ich das schon, aber es ist noch weit weg. Wenn mir irgendwann nur noch drei Siege fehlen sollten, wird es konkreter. Zuvor muss ich vier Mal gewinnen, das ist Aufgabe genug. Ich bin schon zufrieden, wenn ich heuer zumindest ein Mal ganz oben stehe, aber es kann dann schnell gehen."

Im Skispringen wurde eine neue Regel eingeführt – jeder Athlet hat nur noch vier Wettkampfanzüge pro Saison zur Verfügung. Reicht das?

"Es muss. Im Sommer war der Aufwand natürlich riesig, wir mussten viel testen, viel probieren. Bislang hat man im Laufe der Saison ein bisschen was verändert. Das spielt es jetzt nicht mehr. Man muss perfekt aufgestellt sein, gezielt seine Anzüge beisammen haben. Es gibt weniger Spielraum. Aber das macht es uns auch einfacher, denn wir müssen nicht mehr so viel über die Anzüge nachdenken."

Sie haben die Ski-Marke gewechselt, springen heuer mit Biogena-Latten von Van Deer. Kennt sich Marcel Hirscher beim Skispringen aus?

"Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, habe im Vorfeld nicht mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn natürlich von diversen gemeinsamen Ehrungen. Er hatte mit meinem Wechsel also nichts zu tun. Ich wollte einfach den besten Ski, das ist in meinem Fall der Van Deer. Mit ihm habe ich das beste Gefühl gesammelt im Sommer. Das war sehr motivierend."

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Wie filtert man einen Skisprung-Ski heraus? Gibt es große Unterschiede zwischen den Herstellern?

"Es geht um den Charakter. Manche Ski sind aktiver, manche träger. Die Slatnar, die ich auch probiert habe, sind etwas steifer. Fischer ist das Mittelmaß, Van Deer sehr lebendig. Das sind die Grundeigenschaften. Aber natürlich kannst du dich in jeder Firma dann noch bewegen."

Wie viele Testsprünge haben Sie mit dem Van Deer vor der Unterschrift gemacht?

"Richtig viele. Von Mai weg zwei Mal wöchentlich fünf bis sechs Sprünge. Aber ich habe auch Slatnar probiert und den roten Fischer Dübel. So viel wie in diesem Sommer bin ich in den letzten zehn Jahren nicht gesprungen. Ich hoffe, es hat sich ausgezahlt."

Sie sind seit rund einem Jahr Papa – hat die Tochter Sie verändert?

"Nein, das glaube ich nicht. Daheim ist das Leben natürlich anders geworden. Den Fernseher und die Couch könnte ich verkaufen. Früher habe ich mich nach dem Krafttraining ausgeruht, jetzt sitze ich mit der Toniebox am Boden und höre Kinderlieder."

Werden Sie von Frau und Kind im Weltcup begleitet?

"Am Anfang nicht. Vielleicht sind sie bei der Vierschanzentournee mal dabei. Dann zum Schluss ist die Überlegung, ob sie nach Oslo mitkommen, da kommt man unkompliziert ohne Umsteigen hin. Sonst werden sie nicht oft vor Ort sein, weil der Aufwand schon groß ist. Und zum Bespaßen habe ich unterwegs ohnehin wenig Zeit."

Im Skispringen tauchen immer wieder neue Namen im Spitzenfeld auf. Wen muss man heuer auf dem Zettel haben?

"Im ÖSV-Team war jeder schon gut, also da gibt es keine Überraschungen mehr. Der Jan Hörl ist momentan der Stabilste bei uns, würde ich sagen. Aigner Clemens zieht es auch durch. Er gibt richtig Gas. Von den anderen Nationen ist mir der Japaner Ren Nikaido aufgefallen. Sein Stern ging eigentlich im Vorjahr auf, aber er ist sicher einer, den es zu schlagen gilt."

Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesteckt?

"Ich möchte ein Podestspringer sein und bei der WM und der Vierschanzentournee eine Rolle spielen."