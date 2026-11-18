i In Gurgl bangt man um die Rennen . GEPA pictures Österreich-Rennen vor dem Aus? Sorge in den Alpen: Weltcup-Standort bangt um Rennen Während sich Gurgl auf das Weltcup-Wochenende vorbereitet, sorgen die Pläne des Nachbarn Sölden für Wirbel. Von Sport Heute 18.11.2026, 08:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft im Tiroler Ötztal! Während Gurgl am kommenden Wochenende zum vierten Mal in Folge den Ski-Weltcup austrägt, gibt es hinter den Kulissen bereits Diskussionen um die Zukunft des Rennstandorts. Grund dafür sind ausgerechnet die Pläne des Nachbarn Sölden.

Eigentlich könnte die Stimmung in Gurgl kaum besser sein. Die Vorbereitungen für die beiden Slaloms der Frauen und Männer laufen auf Hochtouren. "Wir waren so früh bereit wie nie", erklärt Organisationschef Alban Scheiber im Gespräch mit der APA. Dennoch bereitet ihm die langfristige Zukunft der Rennen Sorgen.

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Denn im benachbarten Sölden wird darüber nachgedacht, neben dem traditionellen Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachgletscher ein weiteres Rennwochenende mit zwei Super-G-Bewerben auszutragen. Für Scheiber sind diese Überlegungen ein Dorn im Auge. "Es wäre sehr schade, wenn wir durch zusätzliche Rennen in Sölden unsere tollen Slaloms verlieren würden", warnt der Tiroler.

Aus seiner Sicht ergänzen sich die beiden Weltcup-Standorte bislang perfekt. Während Sölden im Oktober mit den Riesentorläufen die Saison eröffnet, sorgt Gurgl wenige Wochen später für das nächste Ski-Spektakel. Zusätzliche Rennen am Rettenbachgletscher hält Scheiber daher für unnötig.

Auch die Strecke in Sölden sei seiner Meinung nach für Speed-Bewerbe nicht geeignet. "Wenn man sich die Parameter in Sölden ansieht, ist ein Super-G nicht die Form des Skifahrens, die dort auf dem Gletscher möglich ist", erklärt der Organisationschef. Selbst innerhalb des ÖSV gebe es laut Scheiber ähnliche Bedenken.

"Wir stehen in der Luft"

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die kurzfristige Kalenderplanung des Weltverbandes FIS. Zwar rechnet Scheiber damit, dass Gurgl auch 2027 wieder Weltcup-Rennen austragen darf, eine offizielle Zusage gibt es bislang allerdings nicht.

"Wir stehen in der Luft, obwohl wir seit Jahren darauf drängen, zumindest einen Kalender für zwei oder drei Jahre zu fixieren", kritisiert Scheiber. Hoffnung setzt er dabei auf den neuen FIS-Präsidenten Alexander Ospelt.

Sportlich ist in Gurgl jedenfalls alles angerichtet. Die österreichischen Ski-Asse konnten bereits auf der Kirchenkarpiste trainieren. Einen großen Heimvorteil sieht Scheiber darin allerdings nicht, da auch andere Nationen die Strecke ausgiebig getestet haben.

Die Pistenbedingungen seien hervorragend. "Man kann vermelden, dass das ein Schneefest wird", freut sich Scheiber. Für den Frauen-Slalom werden rund 8.000 Zuschauer erwartet, beim Männer-Rennen am Sonntag sollen sogar 10.000 Fans für Stimmung sorgen.

Dass mit Mikaela Shiffrin die Siegerin der vergangenen beiden Jahre fehlt, bereitet dem Organisationschef keine Sorgen. Mit Lucas Pinheiro Braathen und den heimischen Stars gebe es genügend Publikumsmagneten.

Besonders ÖSV-Ass Fabio Gstrein bekam von Scheiber bereits eine klare Ansage mit auf den Weg: "Bei dir ist es heuer ganz einfach. Du musst einfach nur gewinnen", erzählt der Tiroler lachend.