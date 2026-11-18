i US-Skistar Mikaela Shiffrin. Gepa, Instagram Sie hat Unterwäsche-Problem Ski-Star Shiffrin: "Tangas sind das Schlimmste" Mikaela Shiffrin hat mit ihren Fans ein pikantes Unterwäsche-Problem geteilt und danach viele Antworten erhalten. Wie sie in einem Video zeigte. Von Sport Heute 18.11.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihrem jüngsten Video auf Instagram hatte Shiffrin die Lacher auf ihrer Seite. Darin zeigte die US-Amerikanerin ein Höschen-Paket. "Nichts drückt ,Ich kümmere mich um dich' so sehr aus, wie ein Paket voller Unterwäsche", schrieb die Ski-Dominatorin der letzten Jahre unter dem kurzen Clip.

Danach packte die US-Amerikanerin auch gleich selbst die Unterwäsche aus. Erst zog sie ein rosa Höschen aus der Verpackung, dann einen blauen Tanga, hielt die in die Kamera. "Nur die schlimmsten Menschen auf der Welt haben das erfunden", schmunzelte Shiffrin dann und hielt den Tanga in die Kamera. Den ganzen Clip nannte sie: "Tangas sind das Schlimmste."

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Die Suche geht weiter

Für den etwas ungewöhnlichen Clip der Star-Skiläuferin gibt es einen Grund. Vor einigen Wochen hatte die 33-Jährige in einem Podcast erzählt, immer noch die richtige Unterwäsche für Skirennen zu suchen. Eine, die gut sitzt, nicht unangenehm ist und nicht verrutscht. Deshalb fragte Shiffrin sogar ihre große Fangemeinde nach Empfehlungen.

Auch jetzt scheint noch nicht das richtige Stück dabeigewesen zu sein. Klar ist nur: Tangas sind ausgeschlossen, das machte die Siegerin von 104 Weltcuprennen deutlich.

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Shiffrin macht Rennpause

Ein bisschen Zeit für die Suche nach der perfekten Unterwäsche hat Shiffrin noch. Die Star-Skiläuferin legt aktuell gerade eine Rennpause ein, nachdem sie zu Saisonbeginn erklärt hatte, ihre Paradedisziplin Slalom deutlich hinten anstellen zu wollen. Sie trat deshalb nicht in Levi an und verzichtet auch auf den Slalom in Gurgl am Samstag. Stattdessen wolle sich Shiffrin vermehrt auf Riesentorläufe und das eine oder andere Speedrennen konzentrieren.

Ihr nächster Renneinsatz steigt dann Ende November beim Heimspiel in Killington im US-Bundesstaat Vermont. Dann im Riesentorlauf und auch im Slalom. Hoffentlich mit der richtig sitzenden Unterwäsche.