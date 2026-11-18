i Ein Audi und eine Schar Wintersportler. ÖSV Vertrag verlängert ÖSV jubelt über 79 neue Elektro-Dienstautos von Audi Der rot-weiß-rote Skiverband ist auch in Zukunft mit Autos von Audi unterwegs. Manuel Feller und Co. haben ihre Dienstautos übernommen. Von Sport Heute 18.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der österreichische Skiverband und Audi setzen ihre seit 2010 laufende Zusammenarbeit weitere vier Jahre fort – das gaben beide Seiten am Mittwoch bekannt.

Neu: Künftig wird auf einen vollständig elektrifizierten Fuhrpark gesetzt. Insgesamt 79 Boliden werden dem rot-weiß-roten Wintersport-Team zur Verfügung gestellt – darunter e-tron Modelle des Q4, Q6 und A6 sowie E-hybrid-Varianten des Audi A5 und A6.

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Marco Schwarz, Anna Gasser und Co. haben ihre neuen Dienstfahrzeuge bereits übernommen, reisen damit künftig zu Trainings, Rennen und Terminen.

"Unsere Athletinnen und Athleten legen Jahr für Jahr tausende Kilometer auf zurück. Daher hat Sicherheit für uns oberste Priorität. Audi steht dabei für Verlässlichkeit und höchste Standards. Gleichzeitig freut es uns, dass wir gemeinsam konsequent Schritte in Richtung nachhaltiger Mobilität setzen konnten", wird ÖSV-Generalsekretär Jan Überall in einer Aussendung zitiert.

Eine der ersten Ausfahrten erfolgt am Wochenende – in Gurgl stehen ein Damen- und ein Herren-Slalom auf dem Programm.