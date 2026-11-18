i Alexander Bröms GEPA pictures Nach Österreich-Erfolg Eishockey-Teamchef tritt nach WM überraschend zurück Paukenschlag im österreichischen Frauen-Eishockey! Erfolgstrainer Alexander Bröms tritt nach vier Jahren und dem historischen WM-Klassenerhalt. Von Sport Heute 18.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschender Abschied beim österreichischen Frauen-Eishockey-Nationalteam! Alexander Bröms legt nach vier Jahren sein Amt als Teamchef zurück.

Der schwedische Trainer hat sich auf eigenen Wunsch zu diesem Schritt entschieden. Unter seiner Führung gelang Österreich der historische Aufstieg in die höchste WM-Division und zuletzt auch der Klassenerhalt bei der ersten A-Weltmeisterschaft.

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Bröms hatte das Nationalteam Ende 2022 übernommen und von Beginn an ein großes Ziel verfolgt: Österreich unter die besten zehn Eishockey-Nationen der Welt zu führen. Im April 2025 gelang der Durchbruch. Bei der WM in Shenzhen feierte die ÖEHV-Auswahl vier Siege in vier Spielen und fixierte mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande den erstmaligen Aufstieg in die Top-Division.

Erst im November folgte der nächste Meilenstein. Bei der A-WM-Premiere in Dänemark sicherten sich die Österreicherinnen mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen Japan den Klassenerhalt und belegten Rang neun. Seit der Slowakei 2011 hatte kein WM-Neuling mehr den Verbleib in der höchsten Spielklasse geschafft. Zudem stellte Österreich das beste Powerplay des Turniers.

"Es waren vier fantastische Jahre", erklärt Bröms zum Abschied. "Für mich als Führungsperson war es eine große Ehre, ein Nationalteam zu leiten." Österreich werde immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben.

Auch Kapitänin Anna Meixner bedankt sich beim Schweden: "Er hat definitiv sehr viel Professionalität ins Team gebracht." Die Mannschaft sei traurig über seinen Abschied, blicke aber gleichzeitig voller Vorfreude in die Zukunft.

Wie es auf der Trainerbank weitergeht, ist noch offen. Der ÖEHV will die Nachfolge zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die nächste A-WM findet im November 2027 im kanadischen Quebec City statt. Bei der weiteren Entwicklung des Frauen-Eishockeys soll auch das neue Bundesleistungszentrum in Villach eine wichtige Rolle spielen.