i An diesem paradiesischen Wasserfall kam es zur Attacke. ©Glomex Tierischer Grantscherm Horror im Paradies! Waran zieht Touristin ins Wasser Für eine deutsche Urlauberin (60) endete der Ausflug zu einem der schönsten Wasserfälle Thailands im Krankenhaus. Von Heute Tierisch 19.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein idyllischer Wasserfall, türkisblaues Wasser und tropische Temperaturen – eigentlich die perfekten Zutaten für einen unvergesslichen Urlaubstag. Doch für eine rund 60-jährige Touristin aus Deutschland verwandelte sich das Naturparadies am Dienstag, dem 17. November in einen Albtraum. Als die Frau am berühmten Erawan-Wasserfall in der thailändischen Provinz Kanchanaburi ihre Füße ins Wasser hielt, näherte sich ihr unbemerkt ein großer Waran – und biss plötzlich zu!

Anriff aus der Tiefe

Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag am Ersten der insgesamt sieben Wasserfallbecken im Erawan-Nationalpark. Nach Angaben der Parkverwaltung schwamm das Reptil unter der Wasseroberfläche direkt auf die ahnungslose Urlauberin zu. Dann ging alles blitzschnell: Der Waran verbiss sich in ihrem linken Fuß und zog sie nach ihren Schilderungen sogar ins Wasser.

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Die Frau erlitt eine schwere, großflächige Risswunde. Herbeigeeilte Nationalpark-Ranger leisteten sofort Erste Hilfe und brachten die Verletzte zunächst in eine nahegelegene Gesundheitseinrichtung. Aufgrund der Verletzung musste sie anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus von Tha Kradan verlegt werden.

Jetzt soll das Reptil umgesiedelt werden

Nach dem erschreckenden Zwischenfall reagierten die Behörden umgehend. In der Nähe des Wasserfalls wurden spezielle Fallen aufgestellt, um den Waran einzufangen und an einen geeigneten Ort umzusiedeln. Einem thailändischen Medienbericht zufolge konnte das Tier inzwischen gefangen und in ein abgelegenes Waldgebiet gebracht werden.

Die Libelle findet den Reptilien-Kumpel offenbar wenig angsteinflößend. iStock©HelpingHandPhotos

Wie gefährlich sind Bindenwarane wirklich? Bindenwarane können über zwei Meter lang werden, wobei ein großer Teil ihrer Körperlänge auf den kräftigen Schwanz entfällt. Sie ernähren sich unter anderem von Fischen, Krebsen, kleinen Wirbeltieren und Aas. Menschen gehören nicht zu ihrer natürlichen Beute. Dennoch können Bisse aufgrund der scharfen Zähne und möglicher Wundinfektionen gefährlich werden. Wer gebissen wird, sollte die Wunde umgehend medizinisch versorgen lassen.

Zusätzlich sollen verstärkte Patrouillen, Kontrollen und Warnschilder verhindern, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt. Die Parkverwaltung betonte, dass die medizinische Versorgung der Touristin weiterhin begleitet werde.

Warane sind keine blutrünstigen Monster

So erschreckend der Angriff auch war: Warane gehen Menschen normalerweise aus dem Weg. Bei dem Tier dürfte es sich um einen Bindenwaran (Varanus salvator) gehandelt haben, der in Thailand weitverbreitet ist. Die gewaltigen Echsen gehören zu den größten Echsenarten der Welt, können ausgezeichnet schwimmen und längere Zeit unter Wasser bleiben.

Mit ihren kräftigen Kiefern und scharfen nach hinten gebogenen Zähnen können sie allerdings erhebliche Verletzungen verursachen. Warum das Tier in diesem Fall zubiss, ist nicht abschließend geklärt. Möglicherweise spielte eine Erwartung von Futter eine Rolle – bewiesen ist das jedoch nicht.

Die Nationalparkverwaltung appelliert deshalb eindringlich an Besucher, Wildtiere keinesfalls zu füttern. Werden die Tiere regelmäßig von Menschen versorgt, können sie ihre natürliche Scheu verlieren und sich immer häufiger beliebten Badeplätzen nähern. Eines steht jedenfalls fest: Für die deutsche Urlauberin dürfte ein gemütliches Fußbad künftig wohl nicht mehr ganz so entspannend sein.