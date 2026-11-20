i Während man bei Tierschutz Austria kranke und verletzte Tauben wieder versucht aufzupäppeln, müssen sie in ein paar Meter weiter wieder hungern? ©Brigitte Gradwohl Tierisch unmenschlich in Wien Tauben vor Hunger gerettet? Jetzt drohen Strafen Tierschutz Austria schlägt Alarm: Während immer mehr geschwächte Vögel im Tierschutzhaus landen, werden jene Menschen angezeigt, die helfen wollen. Von Heute Tierisch 20.11.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einem hungernden Tier hilft, sollte eigentlich Anerkennung verdienen. In Wien kann diese Hilfe jedoch teuer werden. Wie Tierschutz Austria berichtet, wurden zuletzt mehrere Tierfreunde von den städtischen WasteWatchern angezeigt, weil sie Stadttauben mit artgerechtem Futter versorgt hatten. Für die Tierschutzorganisation ist das ein unhaltbarer Zustand – insbesondere angesichts der steigenden Zahl geschwächter Tiere.

175 geschwächte Tauben pro Monat

Die Situation spitzt sich laut Tierschutz Austria dramatisch zu. Mittlerweile landen monatlich rund 175 geschwächte Stadttauben im Wiener Tierschutzhaus. Gleichzeitig werden Menschen, die den Vögeln mit geeignetem Körnerfutter helfen wollen, an bekannten Futterplätzen kontrolliert und mit teils immer höheren Strafen konfrontiert.

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Dabei handelt es sich bei Stadttauben keineswegs um klassische Wildvögel. Sie stammen von domestizierten Felsentauben ab und sind deshalb besonders eng an den Menschen gebunden. Ungeeignete Nahrung wie Brot oder Essensreste kann ihnen schaden. Artgerechtes Körnerfutter hingegen entspricht ihren Ernährungsbedürfnissen.

Statt Hilfe gibt es Anzeigen

Besonders empört zeigt sich der Wiener Tierschutzverein über die Verschärfung der bisherigen Praxis. Früher wurde in Wien zwischen einer maßvollen Fütterung mit geeigneten Körnern und einer Verunreinigung durch ungeeignete Lebensmittel unterschieden. Nach einer Änderung der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs sei diese Unterscheidung jedoch zunehmend verloren gegangen.

Folgende Tauben können dir in Wien begegnen:

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Dabei gäbe es längst andere Lösungen: Betreute Taubenschläge, in denen die Tiere gefüttert und ihre Eier zur Bestandsregulierung ausgetauscht werden, gelten als tierschutzgerechter Ansatz. Auch Städte wie München, Augsburg, Paris und Bern setzen laut Tierschutz Austria auf entsprechende Konzepte.

Tierschützer fordern sofortiges Umdenken

Tierschutz Austria fordert nun, die Bestrafung von Menschen, die Stadttauben artgerecht füttern, umgehend auszusetzen. Gleichzeitig müsse Wien wieder auf ein kooperatives Taubenmanagement setzen, das sowohl den Tieren als auch den Interessen der Bevölkerung gerecht wird.

Besonders bitter empfindet die Organisation den Zeitpunkt: Erst kürzlich hatten Tierschutzvereine eine Petition für ein konstruktives Miteinander eingebracht. Statt einer gemeinsamen Lösung würden jetzt engagierte Tierfreunde bestraft. Die entscheidende Frage bleibt: Wie soll das Leid der Stadttauben verringert werden, wenn ausgerechnet die Menschen, die ihnen helfen möchten, mit Anzeigen rechnen müssen?