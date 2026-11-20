i Jeder wünschte dem dicken Internet-Star zunächst gute Besserung, nachdem die Mütze verschluckt wurde. APA-Images / AFP / STF Tierische Tragödie Traurig! Nilpferd Fiona stirbt nach verschluckter Mütze Nilpferd Fiona starb nach dem Verschlucken einer Mütze trotz wochenlanger Behandlung. Ihr früher Kampf ums Überleben hatte Millionen Menschen beweg Von Heute Tierisch 20.11.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mütze eines Besuchers landete am 8. November versehentlich im Gehege der neunjährigen Nilpferddame Fiona. Laut NTV handelte es sich Medienberichten zufolge um die Strickmütze eines Kindes. Pfleger und Tierärzte kümmerten sich rund um die Uhr um das Tier. Sie hofften, dass Fiona die Mütze ausscheidet und so ein lebensgefährlicher Darmverschluss verhindert werden kann. Eine Operation sei bei ausgewachsenen Nilpferden keine Option, teilte der Zoo im US-Bundesstaat Ohio nach Rücksprache mit Experten mit.

Das Frühchen schrieb Geschichte

Fiona war schon kurz nach ihrer Geburt einem Millionenpublikum bekannt. Anfang 2017 kam sie sechs Wochen zu früh und mit nur 13 Kilogramm zur Welt. Damit galt sie als kleinstes bekanntes Frühchen-Flusspferd, das überlebte. Anfangs war sie zu schwach, um bei ihrer Mutter zu trinken oder aufrecht zu stehen. Pfleger mussten sie versorgen. Millionen Menschen verfolgten Fionas Heranwachsen im Internet. Ihre Geschichte wurde auch in mehreren Büchern erzählt.

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Nach dem Zwischenfall habe Fiona zunächst noch gut gefressen. Mit der Zeit sei ihr Appetit aber zurückgegangen, erklärte der Zoo. Das Team versorgte sie mit ihrem Lieblingsfressen und gab ihr Medikamente gegen Schmerzen und Übelkeit. Mit einem fast drei Meter langen Endoskop und einem Ultraschallgerät untersuchten die Pfleger und Tierärzte das Nilpferd. Noch am Montag seien sie "vorsichtig optimistisch" gewesen, dass alles gut ausgehen könnte.

Am Mittwoch probierte das Team eine neue Methode aus und lieh sich von einem örtlichen Pferdehof eine Vibrationsplatte. Mehrmals täglich wurde Fiona daraufgestellt, um die Verdauung anzuregen. Doch auch das blieb ohne Erfolg. "Unser Tierpflegeteam hat heldenhaft alles getan, um sie zu retten", sagte Zoo-Chef Jenike. "Mit diesem Ausgang hatten wir nicht gerechnet."

Unglückliche Verkettung der Ereignisse

Die Mütze dürfte durch eine unglückliche Verkettung von Umständen ins Gehege gelangt sein. Das Kind warf die Wollmütze in die Luft. Ein Ventilator erfasste sie und schleuderte sie durch eine kleine Öffnung bei den Sichtfenstern ins Gehege, berichteten mehrere US-Medien. "Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommen, selbst wenn wir es versuchen würden", wurde eine Zoo-Sprecherin zitiert.

Fionas Tod wenige Wochen vor ihrem zehnten Geburtstag löste in den USA große Anteilnahme aus. Auch der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, trauerte um eine "Ikone des Zoos von Cincinnati." "Sie eroberte die Herzen der Menschen in Ohio und auf der ganzen Welt, und sie bereitete Millionen von Menschen Freude", teilte er mit.