i Die Herbstzeit ist auch für die Großen Pandas besonders amüsant. ©Daniel Zupanc Tierische Raschellaune in Wien Neue Öffnungszeiten um Pandas rumkugeln zu sehen Im Tiergarten Schönbrunn genießen die Großen Pandas den Herbst in vollen Zügen, doch Achtung und Winter-Öffnungszeiten beachten. Von Heute Tierisch 27.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich so mancher über die sinkenden Temperaturen ärgert, beginnt für die Großen Pandas im Wiener Tiergarten Schönbrunn jetzt die gemütlichste Zeit des Jahres. Das Tierpflegeteam hat den gefährdeten Bambusbären nämlich eine ganz besondere Herbstfreude bereitet: einen riesigen Haufen aus buntem Laub und Sägespänen. Und siehe da – zumindest das Panda-Männchen war sofort Feuer und Flamme! Begeistert stöberte es durch die Blätter, wälzte sich darin und wirbelte das Laub durch die Luft.

Die schwarz-weißen Leckermäulchen haben in den kühlen Jahreszeiten auch gleich mehr Appetit. ©Daniel Zupanc

Herbst ist Panda-Wohlfühlzeit

"Wir möchten unseren Pandas ein vielfältiges Umfeld bieten und ihren Alltag immer wieder aufs Neue bereichern. Unser Männchen hat das Angebot sofort angenommen", erzählt Tierpflegerin Mag. Renate Haider. Auch die sinkenden Temperaturen sind ganz nach dem Geschmack der schwarz-weißen Publikumslieblinge. Schließlich stammen ihre wilden Verwandten aus den kühlen Bergregionen Chinas, wo sie in Bambuswäldern in Höhen von bis zu 2.000 Metern leben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

„Wenn es im Herbst kühler wird, fühlen sich unsere Großen Pandas richtig wohl. Sie halten sich gerne in den Außenanlagen auf und fressen beträchtliche Mengen an Bambus. Richtung Winter steigt ihr Appetit alljährlich an“ Mag. Renate Haider Tierpflegerin, Tiergarten Schönbrunn

Und mit der Herbstkälte kommt offenbar auch der große Hunger! Rund die Hälfte des Tages verbringen die gemütlichen Riesen damit, Bambusblätter abzuzupfen und die harten Stängel zu zerlegen. Danach wird ausgiebig verdaut und geruht – ein Panda-Leben eben.

Was für ein Spaß! ©Daniel Zupanc

Wer die herbstlichen Spielereien der Bambusbären selbst beobachten möchte, kann den Tiergarten Schönbrunn täglich von 9 bis 16.30 Uhr besuchen. Die Öffnungszeiten gelten bis Ende Jänner, auch an Feiertagen. Im Februar bleibt der Tiergarten wieder bis 17 Uhr geöffnet.