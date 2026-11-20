i Überwintern Schnecken einfach im eigenen Häuschen? Und was machen Nacktschnecken? iStock©Savany Tierisches Wissen Alle fort! Wo überwintern Schnecken eigentlich? Wo verbringen Schnecken eigentlich den Winter? Die kleinen Schleimer haben erstaunliche Tricks auf Lager. Von Heute Tierisch 20.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während wir uns in dicke Winterjacken kuscheln, ziehen sich auch die Schnecken in ihre Winterquartiere zurück. Allerdings haben Gehäuse- und Nacktschnecken dabei ganz unterschiedliche Strategien. Eines steht fest: In den Süden fliegen sie jedenfalls nicht!

Häuschen zu - Gute Nacht!

Weinbergschnecken haben es besonders gemütlich. Sie verkriechen sich in der Erde oder unter Laub, ziehen sich tief in ihr Häuschen zurück und verschließen den Eingang mit einem speziellen Kalkdeckel. Anschließend fallen sie in eine Kältestarre, bei der ihr Stoffwechsel auf Sparflamme läuft. Praktisch: keine Heizkosten und das Eigenheim ist immer dabei!

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Nacktschnecken haben es schwerer

Ohne schützendes Häuschen suchen Nacktschnecken frostfreie Verstecke unter Totholz, in Erdspalten oder im Kompost. Während manche Arten als erwachsene Tiere überwintern, überleben andere hauptsächlich als Jungtiere oder Eier. Besonders die gefürchtete spanische Wegschnecke sorgt so dafür, dass im Frühling wieder reichlich Nachwuchs am Salatbuffet erscheint.

Frieren Schnecken ein?

Durchaus! Werden ihre Körperflüssigkeiten zu kalt, können gefährliche Eiskristalle entstehen. Deshalb sind geschützte Winterquartiere überlebenswichtig. Übrigens können auch milde Winter problematisch sein: Werden Schnecken zu früh aktiv, verbrauchen sie wertvolle Energiereserven.

Wer den kleinen Schleimern und anderen Gartenbewohnern helfen möchte, lässt im Herbst einfach ein paar Laubhaufen und wilde Ecken stehen. Denn während wir uns über einen schneckenfreien Winter freuen, warten die kleinen Gartenbewohner unter unseren Füßen bereits auf ihren nächsten großen Auftritt.