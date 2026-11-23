i ©glomex Tierisches Versteck Zwei Tage unterm Schrank! Tier hält Retter am Schmäh Ein streunender Otter verschanzte sich zwei Tage lang unter einem Schrank. Erst mit engagierten Rettern konnte der tierische Ausreißer befreit werden. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Otter sind ausgezeichnete Schwimmer, geschickte Jäger und bekannt für ihre Neugier. Dass sich einer dieser flinken Wassermarder ausgerechnet unter einem Schrank versteckt, gehört allerdings nicht unbedingt zu ihrem gewöhnlichen Tagesablauf. Doch genau dort hatte sich ein besonders eigensinniges Exemplar offenbar einquartiert – und dachte zunächst gar nicht daran, sein Versteck wieder zu verlassen.

Ein Versteck mit Hindernissen

Ganze zwei Tage soll der kleine Ausreißer unter dem Möbelstück ausgeharrt haben. Für seine menschlichen Helfer wurde die ungewöhnliche Situation zur Geduldsprobe. Schließlich lässt sich ein verängstigter Otter nicht einfach hervorlocken und auf den Arm nehmen.

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Die Tiere sind trotz ihres niedlichen Aussehens wehrhafte Wildtiere mit kräftigen Kiefern und scharfen Zähnen. Gerät ein Otter in Panik, kann er sich durchaus energisch verteidigen. Bei einer Rettung ist deshalb besondere Vorsicht geboten.

Endlich wieder auf freiem Fuß!

Nach zwei Tagen war schließlich Schluss mit dem unfreiwilligen Versteckspiel: Helfern gelang es, den Otter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Für den ungewöhnlichen Besucher dürfte die Begegnung mit der Menschenwelt jedenfalls aufregend genug gewesen sein.

Immer wieder werden in Österreich junge Otter bei diversen Wildtierstationen aufgepäppelt:

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Warum sich das Tier ausgerechnet unter einem Schrank verkrochen hatte, ist nicht bekannt. Otter suchen bei Gefahr allerdings gerne enge, geschützte Rückzugsorte auf. Ein dunkler Spalt unter einem Möbelstück könnte daher durchaus verlockend gewirkt haben.

Niedlich, aber keine Kuscheltiere

Auch wenn Otter mit ihren Knopfaugen, den kleinen Ohren und ihrem verspielten Verhalten schnell die Herzen von Tierfreunden erobern, sind sie keineswegs harmlose Kuscheltiere. Die geschickten Wassermarder gehören zur Familie der Marder und sind hervorragend an das Leben im und am Wasser angepasst.

Besonders faszinierend: Mit ihren empfindlichen Tasthaaren können sie selbst kleinste Bewegungen im Wasser wahrnehmen und so auch bei schlechten Sichtverhältnissen Beute aufspüren. Eines steht jedenfalls fest: Ein Schrank ist auf Dauer kein geeignetes Zuhause für einen Otter – auch wenn dieser offenbar anderer Meinung war.