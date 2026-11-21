i Armes Rubinkehlchen! Ausgerechnet die Hauskatze zeigte kein Mitleid. iStock© Tareq Ahmed Tierisch verflogen Tausende Kilometer überlebt - und dann kommt die Katze Ein winziger Vogel aus Sibirien sorgte in England für eine ornithologische Sensation. Doch seine unglaubliche Reise nahm ein tragisches Ende. Von Heute Tierisch 21.11.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er hatte eine Reise hinter sich, die für einen so kleinen Vogel kaum vorstellbar ist: Tausende Kilometer von seiner asiatischen Heimat entfernt tauchte ein seltenes Rubinkehlchen in England auf. Für Vogelfreunde war die Entdeckung eine Sensation. Doch die Freude über den außergewöhnlichen Gast währte nicht lange.

Ein kleiner Vogel auf großer Reise

Das Sibirische Rubinkehlchen ist ein unscheinbarer Singvogel mit einer auffälligen Besonderheit: Die Männchen tragen einen leuchtend roten Kehlfleck, der wie ein kleiner Rubin aussieht. Normalerweise brütet die Art in Nordostasien und überwintert in Süd- und Südostasien.

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Das Sibirische Rubinkehlchen ist ein kleiner, seltener Zugvogel aus Asien, dessen Männchen an ihrem auffällig leuchtend roten Kehlfleck zu erkennen sind. iStock©sirichai_raksue

Dass sich ein solches Tier bis nach Großbritannien verirrt, ist äußerst ungewöhnlich. Vermutlich hatte der kleine Zugvogel auf seiner langen Reise die Orientierung verloren. Für britische Vogelbeobachter war sein Auftauchen deshalb ein ganz besonderes Ereignis.

Ein trauriger Fund in Brampton

Am 8. November brachte eine Hauskatze ihrer Besitzerin im englischen Brampton einen toten Vogel nach Hause. Die Frau bemerkte sofort den ungewöhnlichen roten Kehlfleck, konnte das Tier aber nicht bestimmen. Sie bewahrte den Vogel zunächst im Gefrierschrank auf und verständigte schließlich die britische Vogelschutzorganisation RSPB.

Erst Experten erkannten, welche ornithologische Rarität die Katze erbeutet hatte. Zwischen 1975 und 2022 war das Sibirische Rubinkehlchen in Großbritannien lediglich 17-mal nachgewiesen worden. In der Grafschaft Cumbria war es sogar der erste bekannte Fund.

Nur noch 28 Gramm schwer

Besonders erschütternd: Der kleine Vogel wog gerade einmal 28 Gramm – deutlich weniger als die rund 75 Gramm, die Experten als Vergleichswert nannten. Ob Erschöpfung und Nahrungsmangel bereits seine Überlebenschancen beeinträchtigt hatten, lässt sich nicht sicher sagen. Für Vogelschützer ist der Fall dennoch tragisch. Der seltene Gast hatte vermutlich eine gewaltige Strecke zurückgelegt, nur um schließlich einer Hauskatze zum Opfer zu fallen. Der tote Vogel soll nun wissenschaftlich untersucht und anschließend dem Tullie-Museum in Carlisle übergeben werden.

Unterschätzte Gefahr vor der Haustür

Der Vorfall zeigt einmal mehr, welche Gefahr frei laufende Hauskatzen für Wildvögel darstellen können. Dabei trifft die Katze selbst keine Schuld: Ihr Jagdverhalten ist ein natürlicher Instinkt. Verantwortungsvolle Katzenhaltung kann jedoch helfen, solche Verluste zu vermeiden – etwa durch gesicherten Freigang und besondere Vorsicht während der Brutzeit.

Für das kleine Rubinkehlchen kommt jede Hilfe zu spät. Seine außergewöhnliche Reise wird dennoch in Erinnerung bleiben – als eine der traurigsten Vogelgeschichten dieses Herbstes.