i Tennis-Gigant Jimmy Connors üergab den Pokal für den US-Open-Triumph an Alexander Zverev. IMAGO/Hasenkopf Großer Schock Tennis-Ikone macht schwere Erkrankung öffentlich Jimmy Connors ist einer der größten Tennisspieler aller Zeiten. Doch nun muss der US-Amerikaner gegen eine Krebserkrankung kämpfen. Von Sport Heute 20.11.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Nachricht aus der Tennis-Welt! Die US-amerikanische Tennis-Legende Jimmy Connors (74) ist an Krebs erkrankt. Der ehemalige Weltranglistenerste machte seine Diagnose jetzt öffentlich. Im Podcast "Advantage Connors", den er gemeinsam mit seinem Sohn Brett betreibt, sprach der achtfache Grand-Slam-Sieger offen über seinen Gesundheitszustand und zeigte dabei sein bandagiertes Ohr.

Vor rund sechs Wochen sei der Krebs an seinem Ohr entdeckt worden, verriet Connors. Seitdem befindet sich der 74-Jährige in medizinischer Behandlung. "Sie bauen es wieder auf", erklärte der frühere Tennis-Star mit Blick auf sein betroffenes Ohr. Auch eine weitere Operation steht ihm noch bevor. Um welche Krebsart es sich handelt, ließ Connors offen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Trotz der Diagnose gibt sich die Tennis-Ikone optimistisch. "Alles ist gut. Es geht in die richtige Richtung", versicherte Connors seinen Zuhörern. Auch seinen Humor hat der US-Amerikaner offenbar nicht verloren. "Ich zeige euch das Endergebnis, wenn es so weit ist", kündigte er an. Wann die nächste Operation stattfinden soll, verriet er nicht.

Er ruft zur Vorsicht auf

Besonders wichtig war Connors eine Warnung an seine Fans. Der 74-Jährige rief dazu auf, sich bei Aufenthalten in der Sonne ausreichend mit Sonnencreme zu schützen. "Lasst euch das nicht antun. Passt auf euch auf", appellierte er. In seiner Jugend habe man sich über Sonnenschutz kaum Gedanken gemacht. Die damals beliebten Baseballkappen hätten zwar den Kopf bedeckt, die Ohren aber ungeschützt der Sonne ausgesetzt.

Connors gehört zu den größten Spielern der Tennis-Geschichte. 1974 gewann er gleich drei Grand-Slam-Turniere und eroberte erstmals die Spitze der Weltrangliste. Bis 1978 dominierte er über weite Strecken das Herrentennis, ehe er 1982 und 1983 mit weiteren großen Titeln ein beeindruckendes Comeback feierte. Insgesamt gewann der US-Amerikaner acht Grand-Slam-Titel.

Jetzt steht der frühere Tennis-Champion vor einer ganz anderen Herausforderung. Mit seiner Offenheit möchte Connors offenbar auch andere Menschen für die Gefahren mangelnden Sonnenschutzes sensibilisieren. Seine Botschaft ist trotz der bevorstehenden Operation zuversichtlich: Die Behandlung schreitet nach eigenen Angaben gut voran.