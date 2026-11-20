i Chris Braswell hat sich in der NFL nach gerade einmal vier Sekunden verletzt. IMAGO/Icon Sportswire In der NFL Großer Verletzungs-Schock nach nur vier Sekunden Üble Schrecksekunde im Thursday-Night-Game der NFL. Chris Braswell von den Houston Texans verletzte sich nach bloß vier Sekunden. Von Sport Heute 20.11.2026, 07:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Moment in der NFL! Beim 26:3-Heimsieg der Houston Texans gegen die Indianapolis Colts kommt es bereits nach unglaublichen vier Sekunden zu einer folgenschweren Verletzung.

Texans-Verteidiger Chris Braswell geht beim allerersten Spielzug zu Boden und muss anschließend mit einem Transportwagen vom Feld gebracht werden. Für den Football-Profi endet sein erster Saisoneinsatz damit praktisch unmittelbar nach dem Anpfiff.

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Die dramatischen Szenen spielen sich direkt beim Kick-off ab. Braswell sprintet über das Feld und prallt mit Colts-Spieler Caden Curry zusammen. Dabei verdreht sich der Verteidiger offenbar das Knie und sackt sofort auf den Kunstrasen. Das Spiel wird unterbrochen, während seine Mitspieler geschockt um den Verletzten stehen. Besonders bitter: Braswell war erst für diese Partie aus dem Trainingskader in das aktive Aufgebot berufen worden.

Lange Verletzungspause

Mehrere Minuten lang wird der Football-Profi auf dem Spielfeld medizinisch versorgt. Schließlich muss er mit einem Versorgungswagen abtransportiert werden. Dabei ist zu sehen, dass sein rechtes Bein stabilisiert wurde. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, bleibt zunächst unklar. Für Braswell ist es ein besonders bitterer Rückschlag: Der Zweitrunden-Draftpick von 2024 hatte in seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten noch alle 34 Partien bestritten.

Sportlich lassen sich die Texans vom frühen Schock nicht aus der Bahn werfen. Nach einem Field Goal zur 3:0-Führung erzielt Nico Collins den ersten Touchdown des Abends nach einem Pass von Quarterback C.J. Stroud. Wenig später baut Kayshon Boutte den Vorsprung weiter aus. Die Colts finden offensiv kaum Antworten und liegen bereits zur Halbzeit mit 3:17 zurück.

Für einen besonderen Moment sorgt schließlich der Deutsche Marlin Klein. Der 24-jährige fängt im dritten Viertel einen Pass in der Endzone und feiert damit den ersten Touchdown seiner NFL-Karriere. Houston bringt den deutlichen 26:3-Erfolg anschließend sicher über die Zeit. Bei den Colts fehlte Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann verletzt.