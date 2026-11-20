i Bresnik über ehemalige Schützlinge Becker und Thiem: "Wie Massenmörder." GEPA, APA "Ich weine ständig" Bresnik: "Thiem würde ich am Abend nicht einladen" Tennis-Trainer Günter Bresnik ist ein harter Schleifer mit einer weichen Seite. In "Heute" spricht er über Tränen, Glück, Schicksalsschläge und Geld. Von Martin Huber 20.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Günter Bresnik sitzt in seiner Werkstatt. Unrund wirkt der Tennis-Startrainer. In der Südstadt-Kantine hat ihm der "Heute"-Journalist soeben die letzte Portion Nudeln wegbestellt. Bresnik entscheidet sich für ein Hühnerschnitzel, obwohl ihn der Wirt zum Schwein rät, weil "die Hendl voll mit Antibiotika sind".

Bresnik hat gerade seinen ersten Podcast als Tennis-Experte für Sky aufgenommen. Das servierte Schnitzel rührt er lange nicht an. Er nascht nur an den Pommes, erzählt amüsante Anekdoten von seiner Zeit als Coach von Boris Becker.

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Für das "Heute"-Interview schlägt er später den Platz "hinten in der Ecke" vor. "Mit ihnen ist es immer anstrengend", sagt er. Es folgt ein Gespräch über Glück, Schicksalsschläge, Zigarren, Ex-Schützlinge, Geld und die Pension.

Herr Bresnik, die Südstadt ist ihre Werkstatt. Mit wem haben Sie hier am liebsten trainiert?

"Becker, Skoff, Thiem – es waren alle hier. Das Urteil am liebsten halte ich für unfair. Am fruchtbarsten war die Arbeit mit Dominic. Weil sie über einen sehr langen Zeitraum lief und gegen fast jede Vorhersage aufging. Den Erfolg von Zverev hätte der Dominic mit einer guten Führung auch geschafft."

Die Nummer 1 der Welt?

"Ja, da fährt die Eisenbahn drüber: Dominic wäre die Nummer 1 geworden und hätte mehrere Grand-Slam-Turniere gewonnen. Wenn ihm der eine Grand-Slam-Titel genug war, ist es in Ordnung."

Mit wem war es am lustigsten?

"Mit dem Gulbis hatte ich jeden Tag ein Theater hier. Den Dominic würde ich am Abend nicht einladen, um eine Zigarre zu rauchen und ,Der Pate' zu schauen. Den Gulbis schon. Der war anders, sehr offen. Der taucht von selbst auf und hat die Zigarren unter dem Arm mit."

Jetzt ist er Trainer.

"Er arbeitet mit Shevchenko, der auch 15 Jahre bei mir war. Und stellen Sie sich vor: Letzte Woche hat der Shevchenko erstmals so gespielt, wie ich es ihm zehn Jahre eingetrichtert habe. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der Gulbis ein Trainer wird. Er hat ein gutes Auge, das nötige Hirn."

Wie war es mit Boris Becker?

"Ich mag diese GOAT-Debatte eigentlich nicht. Einmal diskutierte ich mit anderen Trainern, wer der Beste aller Zeiten ist. Ich warf in die Runde ein: ,Wenn ein Spieler ein Match um mein Leben spielen müsste, nehme ich den Boris.‘"

Warum?

"Boris war ein Killer am Platz, mental der Beste. In seinen Gedanken hatte er die Fähigkeit in andere, uns fremde Welten vorzudringen. Psychiater beschreiben dieses Phänomen auch, wenn sie Massenmörder analysieren. Boris hat nie einen Mentaltrainer benötigt. Der Mentalcoach hätte in so einer Sitzung aber viel für seine Karriere und auch sein Leben gelernt."

Welcher Spieler reizt Sie als Trainer?

"Ich habe mir nie einen Spieler ausgesucht. Wenn ich ehrlich bin, werde ich gerne gefragt. Zu mir sagen viele, ich hatte Glück, dass der Dominic mit acht Jahren zu mir kam. Ich antworte dann: ,Er hatte Glück, dass er mich in der Phase erwischte.‘ Ich musste mir nichts mehr beweisen, er hat nichts angezweifelt. Es war eine optimale Konstellation."

Jetzt arbeiten Sie mit Joel Schwärzler. Passt der zu Ihnen?

"Ob es funktioniert, da bin ich mir nie sicher. Ich bin in einer guten Situation. Der Joel hat schon ein paar Blödheiten gemacht. Unsere Arbeit beurteile ich nicht nach Wochen. Nach zwölf bis 18 Monaten gibt es bleibende Veränderungen. Wenn einer kommt, muss er eine Zeit lang leiden, dann stellen sich Verbesserungen ein. Alles andere ist sinnlos."

Ist er bereit, zu leiden?

"Der Schwärzler ist eine Person, die geht mir nicht am Arsch. Der kommt in der Früh mit einer sympathischen, munteren Art hier rein. Die Schlurfer will ich nicht, die in der Früh kommen und jammern. Das tut er nicht. Solche Leute mag ich."

Sind Sie milder geworden im Laufe der Jahre?

"Am Tennisplatz nicht. Ich exekutiere Dinge. In meiner Arbeit habe ich mich natürlich verändert. Ich profitiere von den Erfahrungen mit den vielen Spielern. Einen musst du hart anpacken, anderen musst du mehr erklären. Ich habe viele Fehler gemacht. Im Rückblick waren sie immer mangelnder Erfahrung geschuldet."

Sind Sie glücklich?

"Ich traue es mir oft nicht sagen: Ich bin glücklich. Ich habe zwei Neffen verloren – einer starb an Krebs, einer beging Selbstmord. Demut ist mir wichtig. Es gibt keinen Grund, mich zu beklagen. Ich hatte eine Familie, die ein Urvertrauen in mir hat entstehen lassen. Ich liebe meine Frau, mit der ich seit 31 Jahren verheiratet bin."

Sie gelten als Trainer als Schleifer. Wann haben Sie zuletzt geweint?

"Ich weine ständig wegen meiner vier Töchter, wenn sie was überdurchschnittlich machen. Eine ist Ärztin, eine Musical-Darstellerin. Eine weiß bisher nicht, was sie studieren will. Jetzt arbeitet sie bei Do & Co für zwölf, 13 Euro die Stunde. Sie weiß jetzt auch, was ein Friseur-Besuch um 150 Euro wert ist."

Wie wichtig ist Ihnen Geld?

"Ich komme aus einer Ärzte-Familie. Mein Vater hat erwartet, dass ich Arzt werde. Ich wurde Tennislehrer und bin mit 25 Jahren kurz vor Ende des Studiums mit Horst Skoff auf Tour gegangen. Mein Vater kannte weder die Tour noch Skoff. Nach einem Jahr gewann der Skoff das Stadthallen-Turnier."

Da kam das Geld ins Spiel.

"Genau. ,Burli, du verdienst jetzt mehr als ich‘, nahm mich mein Vater zur Seite. Ich habe mich oft gefragt: Ist mein Vater enttäuscht von mir? Er war es nie. Kurz vor seinem Tod sagte er zu mir: ,Günter, du wärst auch ein guter Arzt geworden.‘ Dieser Satz bedeutet mir sehr viel."

Haben Sie Feinde im Tennis?

"Friedrich der Große hat gesagt, seine Feinde muss man sich verdienen. Mich mögen viele Leute nicht. Ich habe viel Geld verdient. Das haben andere nicht, die als Trainer nicht viel schlechter sind."

Echte Freunde?

"Definitiv, auch mit Ex-Schützlingen. Es endet nicht immer wie im Falle Thiem. Bis heute verstehe ich nicht, warum man etwas Funktionierendes kaputt machte. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass der Dominic aus den Top 10 fällt. Es dauerte nur ein Jahr."

Was ist die größte Veränderung im Tennis?

"Es gab früher bessere Trainer, weil sie mehr Einfluss hatten. Es gab mehr Respekt. Wenn ich mir anschaue, wie Medwedew mit seinem Trainer umspringt oder Tsitsipas mit seinem Vater – da wird mir schlecht. Angestellte werden wie Putzfetzen behandelt. Das mag ich nicht. Die größte Veränderung ist aber das Niveau der Spieler. Die Top 10 haben nicht das Level von früher. Aber das Niveau von 50 bis 5.000 ist stark gestiegen. Früher gab es 200, 300 gute Tennisspieler, heute sind es 10.000."

Wer ist der Beste?

"Alcaraz. Er hat unglaubliche athletische Fähigkeiten. Die Beinarbeit ist im modernen Tennis wichtiger geworden. Ein Alcaraz ist auch anders schnell – im Kopf. Der returniert ein Service mit 220 km/h ganz locker. Er sieht den Ball nicht wie einen Golfball, sondern groß wie einen Wasserball, der kommt für ihn wie in Zeitlupe daher. Diese Schnelligkeit im Kopf ist noch wichtiger als die Athletik. Bei Alcaraz setzen sich die schnellen Muskelfasern bis ins Hirn fort."

Ist er der Beste aller Zeiten?

"Für mich ist er nicht so gut wie Federer, Nadal und Djokovic, auch nicht so gut wie Murray. Das waren die besseren Tennisspieler."

Aber kein Superstar war so positiv wie Alcaraz.

"Stimmt. Meine Tochter arbeitete beim Stadthallen-Turnier am Players Desk und war für die Wäsche der Spieler zuständig. Nach dem Turnier sagte sie zu mir: ,Papa, der Alcaraz ist der Netteste von allen.‘ Ich bin kein Esoteriker, aber das wirkt sich positiv auf eine Karriere aus."

Gehört ihm die Zukunft?

"Bester Athlet, technisch der Variantenreichste, diese Leichtigkeit im Umgang mit anderen Leuten. Er ist momentan der Beste. Dabei spielt er kein Konzept, dass vor dem Match groß besprochen wird. Bei ihm ist das wirklich in der DNA drin. Er spielt aus dem Bauch heraus. Den hat man angelernt, aus dem Bauch zu spielen. Das klingt deppert, ist aber so. Er wurde nie mit Taktik eingeschränkt. Ihn ließ man ohne Leine laufen und er ist immer wieder zurückgekommen."

Wie schaut es bei Zverev und Sinner aus?

"Zverev wirkt etwas entleert, obwohl er gerade die Erfüllung seiner Karriere erlebt hat. In den nächsten sechs Monaten ist er im Kampf um die Nummer eins dabei. Bei Sinner haben sich die Sympathien in Richtung Alcaraz verschoben. Sein Saubermann-Image ist ein Stück weg: Dass in Australien und Paris ein Match für ihn unterbrochen wurde, war ein großes Thema unter den Spielern. Das wurde nicht vergessen, hat einen negativen Effekt."

Wo würden Sie bei Lilli Tagger den Hebel ansetzen?

"Ich würde gar nichts ändern. Mir taugt das Umfeld, ihre Einstellung, die Schläge. Den Umfang und die Intensität kann ich nicht beurteilen, da will ich keine Tipps ohne Interna geben. Die Kombi Schiavone und Tagger – tut mir leid, dass ich das nicht selbst erfunden habe. Das passt genau."

Ist es heute schwieriger, Stars zu formen?

"Entscheidend ist, ob du als Trainer unabhängig bist. Bin ich abhängig, führt mich der Spieler am Gängelband. Im Tennis bezahlen die Spieler den Trainer. Heute reden wegen des Geldes so viele Leute mit. Das ist das größte Problem. Wenn der Schwärzler 20 gute Trainer fragt, machen es 19. Formen kannst du aber nur, wenn du uneingeschränkten Zugriff hast. Heute sind Sportler zu oft Marionetten. Die Freundin spricht beim Tennisprofi-Leben in Wir-Form. Das gab es früher nicht."

Welchem jungen Spieler schauen Sie besonders gerne zu?

"Jodar. Er spielte Anfang des Jahres noch bei Challengern Quali. Jetzt ist er bei den ATP Finals dabei. Er ist explodiert, obwohl er bei den Grand Slams noch nicht abgeliefert hat. Er ist für mich der Spieler für die Zukunft."

Ihr Ex-Schützling Gael Monfils ging in Tennis-Pension. Gaben Sie ihm einen Tipp?

"Der Monfils braucht keinen Tipp von mir. Er hatte einen sehr strengen Vater. Sein Weg war nie einfach. Gael erzählte mir, dass er ein großes Jugendturnier gewann und das Preisgeld von 100.000 Schilling nicht bekam, weil er schwarz ist und seine Familie keine Tennis-Karriere finanzieren kann. So etwas prägt. Er weiß, wie er neue Herausforderungen meistert."

Auch privat ist er gefordert.

"Eine Scheidung ist schwierig, er hat eine kleine Tochter. Seine Frau Elena Svitolina ist tief in den Krieg involviert. Sie würde am liebsten an der Front stehen. Mit Stakhovsky hat sie jetzt einen Ex-Profi als Touring-Coach, der als Soldat für die Ukraine an der Front kämpfte. Mit all diesen Erfahrungen verschiebt sich etwas, kann sich auch das Verhältnis zum Partner ändern."

Sie sind jetzt 65. Wann gehen Sie in Pension?

"Ich habe noch nie ans Aufhören gedacht. Ich war 50 Jahre alt, da haben bei meiner Maturafeier schon viele von der Pension geredet. Was man gerne vergisst: Pensionisten haben so viel Wissen und können es nicht weitergeben. Kennen Sie die Brüder Obauer?"

Nein.

"Das waren die besten Köche in Österreich. Die haben jetzt nach fast 50 Jahren aufgehört. Was sollen die jetzt tun? Nichts mehr? Das wäre Idiotie. Ich bin nicht fertig. Ich sehe es als Aufgabe, vorauszugehen. Und ich komme jeden Tag hier gerne rein."

Danke für das Gespräch.

"Anstrengend war es."