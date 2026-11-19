i ÖSV-Star-Kombinierer Johannes Lamparter. Ski Austria/Derganc "Richtig gute Verfassung" ÖSV-Weltmeister gibt überraschend Weltcup-Comeback Österreichs Star-Kombinierer Johannes Lamparter kehrt zurück. Der zweimalige Weltmeister kehrt in Ruka in den Weltcup zurück. Von Sport Heute 19.11.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anfang August lag Johannes Lamparter noch auf dem Operationstisch, knapp vier Monate später steht der ÖSV-Star bereits wieder vor seinem ersten Weltcup-Einsatz. Der zweifache Weltmeister in der Nordischen Kombination wird beim Saisonauftakt von 27. bis 29. November im finnischen Ruka sein Comeback feiern. Das bestätigte der Österreichische Skiverband am Donnerstag.

Dabei hatte sich der 25-Jährige im Sommer schwer verletzt. Bei einem Trainingssturz im französischen Courchevel erlitt Lamparter einen Bruch des rechten Knöchels sowie einen Riss der Syndesmose. Eine Operation und eine mehrmonatige Rehabilitation waren die Folge.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Bin jetzt in einer richtig guten Verfassung"

Nun meldet sich der Tiroler rechtzeitig zum Start der neuen Weltcup-Saison zurück. Die vergangenen Monate nutzte Lamparter intensiv, um an seiner Rückkehr zu arbeiten. "Ich habe viel ins Training und in die Reha investiert und bin jetzt in einer richtig guten Verfassung", erklärt der ÖSV-Star.

Ganz auf seinem gewohnten Leistungsniveau sieht sich der Gesamtweltcupsieger allerdings noch nicht. Im Vergleich zu seinen Teamkollegen habe er sowohl auf der Schanze als auch in der Loipe "noch etwas Rückstand auf die besten Springer und Läufer".

WM als großes Ziel

Entsprechend will Lamparter beim Weltcupauftakt in Ruka zunächst wieder Wettkampfpraxis sammeln. Seinen sportlichen Höhepunkt hat der 25-Jährige bereits fest im Blick.

Bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Falun von 24. Februar bis 7. März möchte der Tiroler wieder in "Bestform" sein.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Dass Lamparter bei Großereignissen zu den Medaillenkandidaten zählt, stellte er zuletzt eindrucksvoll unter Beweis. Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar gewann der Österreicher zweimal Silber und einmal Bronze. In der zurückliegenden Saison sicherte er sich außerdem den Gesamtweltcup.