i Die beiden Skisprung-Asse Annika Sieff und Kristoffer Eriksen Sundal sind ein Paar. Instagram, Imago Images Es funkte auf Bali Neues Skisprung-Traumpaar macht Liebe offiziell Vor einigen Wochen hat es gefunkt, nun ist ihre Liebe offiziell. Kristoffer Eriksen Sundal und Annika Sieff sind das neue Traumpaar des Skispringens. Von Sport Heute 19.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebes-Alarm im Skisprung-Weltcup! Kurz vor dem Start in die neue Saison macht ein neues Traumpaar seine Beziehung öffentlich. Der norwegische Olympia-Medaillengewinner Kristoffer Eriksen Sundal (25) ist mit der italienischen Skispringerin Annika Sieff (23) zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden an der Skisprungschanze, richtig gefunkt hat es dann im Sommerurlaub auf Bali.

"Wir haben wohl auf Bali zueinandergefunden, aber angefangen hat es an der Schanze. Das ist sehr schön", verrät Sundal gegenüber dem norwegischen Sender TV2. Die beiden Wintersport-Asse hatten den Sommer gemeinsam mit Freunden auf der indonesischen Ferieninsel verbracht. Aus der Bekanntschaft im Skisprung-Zirkus wurde dort offenbar die große Liebe.

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"Reden nicht nur übers Skispringen"

Dass seine Freundin ebenfalls Skispringerin ist, empfindet Sundal als etwas Besonderes. Trotzdem dreht sich in ihrer Beziehung längst nicht alles um den Sport. "Wir reden nicht viel über Skispringen, dafür sind wir nicht zusammen. Wir haben uns auf einer persönlichen Ebene kennengelernt", schwärmt der Norweger. Die gemeinsame Leidenschaft helfe ihnen aber dabei, einander besonders gut zu verstehen.

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Auch Sundals Teamkollegen ist das neue Liebesglück nicht verborgen geblieben. "Es war ein schöner Sommer, der einen von uns noch etwas glücklicher gemacht hat", scherzt Benjamin Östvold gegenüber TV2. Sportlich hat Sundal ebenfalls allen Grund zur Freude: Bei den Olympischen Winterspielen 2026 gewann der 25-Jährige Silber im Mixed-Team und Bronze im Super-Team.

Sieff ist verletzt

Für seine Freundin verlief der Sommer dagegen alles andere als glücklich. Sieff, die 2023 von der Nordischen Kombination zum Skispringen wechselte, zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Die Italienerin aus dem Trentino muss deshalb voraussichtlich die gesamte kommende Weltcup-Saison aussetzen. "Leider kann sie diesen Winter nicht springen. Das ist bitter, aber es gehört zum Sport dazu", erklärt Sundal.

Während Sieff an ihrem Comeback arbeitet, steht für ihren Freund bereits der nächste sportliche Höhepunkt bevor. Am Wochenende startet Sundal beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer in die neue Saison. Sein großes Ziel ist die Ski-WM 2027 in Falun. Mit ihrer Beziehung reihen sich die beiden in die Liste prominenter Skisprung-Paare ein – zu denen auch ÖSV-Star Daniel Tschofenig und die kanadische Weltmeisterin Alexandria Loutitt gehören.