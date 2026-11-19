i Lukas Maier verletzte sich schwer. GEPA/Instagram Bild aus dem Krankenhaus Ski-Schock! ÖSV-Talent zieht sich mehrere Brüche zu Nachwuchstalent Lukas Maier verletzt sich bei einem Trainingsunfall im Zillertal schwer an der Hand. Der 18-Jährige erleidet mehrere Knochenbrüche. Von Sport Heute 19.11.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für Österreichs Ski-Nachwuchs! Der erst 18-jährige Lukas Maier hat sich bei einem Trainingsunfall im Zillertal schwer verletzt. Der Salzburger erlitt mehrere Knochenbrüche an der linken Hand und muss nun operiert werden.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Mittwoch beim Riesentorlauf-Training in Hippach. Auf Instagram schilderte der Nachwuchsläufer die dramatischen Szenen: "Beim heutigen Riesentorlauf-Training in Hippach bin ich mit der linken Hand heftig gegen eine Torstange geprallt."

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Der Zusammenstoß hatte schwere Folgen. Röntgenaufnahmen zeigten mehrere Knochenbrüche an der betroffenen Hand. Wie lange der 18-Jährige pausieren muss, steht derzeit noch nicht fest.

Trotz des bitteren Rückschlags gibt sich Maier kämpferisch. "Ich hoffe, dass die Operation gut verläuft. Ich werde weiterkämpfen und stärker zurückkommen", kündigte das ÖSV-Talent auf Instagram an.

Für den Salzburger steht nun zunächst die Genesung im Vordergrund. Wann er wieder auf Skiern stehen und ins Renngeschehen zurückkehren kann, bleibt abzuwarten.