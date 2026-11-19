i Anthony Joshua verpasste die Geburt seines Kindes. IMAGO/Anadolu Agency Kampf gegen Tyson Fury Box-Star wurde Vater – sieht Baby aber erst im Dezember Box-Superstar Anthony Joshua ist zum zweiten Mal Vater geworden. Doch seine neugeborene Tochter kann der Brite vorerst nur über Videoanrufe sehen. Von Sport Heute 19.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Anthony Joshua in Spanien für einen der größten Kämpfe seiner Karriere trainiert, erlebt seine Familie einen ganz besonderen Moment. Der 37-jährige Schwergewichtsboxer ist erneut Vater geworden. Seine Tochter kam am vergangenen Wochenende zur Welt – allerdings ohne ihren berühmten Papa an ihrer Seite.

Joshua befindet sich derzeit in Marbella, wo er sich auf das Duell mit Tyson Fury am 11. Dezember in Cardiff vorbereitet. Für die Geburt seines zweiten Kindes unterbrach er sein Trainingslager nicht.

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"Aber ich bin gerade im Dienst und wir sind auf einer Mission. Ich wusste seit neun Monaten davon, also bin ich diese Verpflichtung eingegangen, die ich leider nicht ändern kann", erklärt Joshua gegenüber Sky Sports.

Dass er diesen besonderen Moment verpasst hat, beschäftigt den Briten dennoch. "Aber es wird noch viele weitere Geburtstage geben, bei denen ich dabei sein werde, ganz sicher."

"Sie meine Stimme hören lassen"

Seine Tochter wird Joshua voraussichtlich erst nach dem Kampf gegen Fury persönlich kennenlernen. Wie er sich das erste Treffen vorstellt, weiß der Boxer bereits ganz genau.

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"Wahrscheinlich am 12., 13. Dezember. Ich werde vorbeikommen und sie in den Schlaf wiegen, sie meine Stimme hören lassen und sie meinen Herzschlag spüren lassen. Die einfachen Dinge eben", erzählt er gegenüber "The Sun".

Bis dahin bleibt dem 37-Jährigen nur der Kontakt über Videoanrufe. Sorgen um seine Tochter macht er sich allerdings nicht.

"Es ist nicht ideal, aber sie ist in guten Händen. Sie hat eine großartige Mutter, sie hat eine großartige Familie um sich herum, und die Leute im Krankenhaus waren wohl auch großartig", erklärt Joshua. Dennoch gibt er zu: "Aber für mich wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn ich hätte dabei sein können."

Schweres Schicksal vor Baby-Glück

Für Joshua ist es bereits das zweite Kind. Gemeinsam mit Nicole hat der ehemalige Schwergewichtsweltmeister einen Sohn namens JJ, der 2015 zur Welt kam. Seine neugeborene Tochter hat bislang noch keinen Namen.

Die Geburt bezeichnet der Brite als "großen Segen". Hinter ihm liegt eine schwierige Zeit, die von einem schweren Schicksalsschlag geprägt war.

Bei einem Autounfall in Nigeria im Dezember 2023 wurde Joshua verletzt. Seine langjährigen Wegbegleiter Latif Ayodele und Sina Ghami kamen dabei ums Leben.

Nach diesem Verlust bedeutet die Geburt seiner Tochter für den Boxer besonders viel. Zunächst richtet sich sein Fokus aber noch auf den Ring. Am 11. Dezember will Joshua gegen Fury bestehen – danach wartet zu Hause sein jüngstes Familienmitglied auf ihn.