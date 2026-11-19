i Alexander Zverev sorgte bei den Fans für einen Schreckmoment. IMAGO/LaPresse Sechster Matchball sitzt Griff am Oberschenkel – Zverev siegt nach Schreckmoment Alexander Zverev marschiert weiter. Der Deutsche gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel, sorgt mit einem Griff an den Oberschenkel aber für Sorgen. Von Sport Heute 19.11.2026, 22:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Zverev präsentiert sich bei den ATP Finals in Turin in Topform. Doch ausgerechnet beim 6:4, 7:6 (8:6)-Erfolg gegen den Franzosen Arthur Fils gibt es einen Schreckmoment. Der 29-Jährige greift sich im zweiten Satz an den offenbar schmerzenden Oberschenkel und bewegt sich anschließend nicht mehr ganz rund.

Ob es sich dabei um eine ernsthafte Verletzung handelt, ist noch unklar. Für Zverev kommt der Zwischenfall jedenfalls zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bereits am Samstag kämpft der Deutsche um den Einzug ins Finale.

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Fünf Matchbälle vergeben

Dabei hat Zverev gegen Fils zunächst alles im Griff. Im ersten Satz nutzt er beim Stand von 3:3 seine Chance, nimmt dem Franzosen den Aufschlag ab und bringt den Vorsprung souverän ins Ziel. Deutlich enger wird es im zweiten Durchgang. Zverev leistet sich einige Fehler mit der Vorhand und muss sogar zwei Satzbälle abwehren.

Im anschließenden Tiebreak scheint die Entscheidung beim Stand von 6:1 bereits gefallen. Doch der Hamburger vergibt gleich fünf Matchbälle und lässt seinen Gegner noch einmal herankommen. Erst beim Stand von 8:6 macht er den Sieg perfekt.

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Halbfinal-Gegner noch offen

Schon vor dem letzten Gruppenspiel stand Zverev als Gruppensieger fest. Nun beendet er die Vorrunde sogar ohne Satzverlust. Das war ihm bei den ATP Finals zuvor erst einmal gelungen – 2024. Damals scheiterte er allerdings im Halbfinale an Taylor Fritz. Diesmal soll es weiter gehen.

Seinen nächsten Gegner erfährt Zverev am Freitagabend. Dann kämpfen Daniil Medwedew und Frances Tiafoe im direkten Duell um das Halbfinal-Ticket.

Ein mögliches Duell mit Carlos Alcaraz könnte erst im Finale stattfinden. Der Spanier zählt ebenfalls zu den großen Titelanwärtern, kämpft derzeit allerdings mit Oberschenkelproblemen. Vorjahressieger Jannik Sinner fehlt verletzungsbedingt.

Zverev selbst hat das Saisonfinale bereits zweimal gewonnen, 2018 und 2021. Nach seinen beiden Grand-Slam-Triumphen in Paris und New York will er nun auch den inoffiziellen Weltmeistertitel holen.

Zivilklage beschäftigt Zverev

Abseits des Tennisplatzes muss sich der Deutsche unterdessen erneut mit einem juristischen Verfahren auseinandersetzen. Seine frühere Partnerin Brenda Patea geht zivilrechtlich gegen eine Aussage Zverevs in der französischen Zeitung "L’Équipe" vor.

Der Tennisstar hatte dort seine Unschuld im Zusammenhang mit einem früheren Strafverfahren als "bewiesen" bezeichnet. Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung war im Juni 2024 vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten ohne Urteil beendet worden.

Patea fordert laut ihrem Anwalt nun eine Unterlassungserklärung und eine Geldentschädigung. Zverevs Anwälte kündigten an, sich gegen die Forderungen zu verteidigen.