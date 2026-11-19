i Jannik Sinner hat weiter Probleme mit seinem Knie. Reuters Comeback in Gefahr? Besorgniserregende Gerüchte um Tennis-Star Sinner Jannik Sinner wartet seit seinem Wimbledon-Triumph auf sein Comeback. Nun schüren Berichte aus Italien Zweifel an einer Rückkehr im Jänner. Von Sport Heute 19.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich vermisse dieses Event sehr. Ich freue mich einfach auf nächstes Jahr und hoffe, es wird ein gutes." Jannik Sinner kam als Zaungast zu den ATP-Finals nach Turin, wartet aber weiter auf sein Comeback.

Sein letztes Match bestritt der 25-Jährige im Wimbledon-Finale gegen Zverev. Seit diesem Triumph setzen ihn anhaltende Knieprobleme außer Gefecht. Im Oktober verkündete Sinner sein vorzeitiges Saisonende, später stellte er eine Rückkehr beim Showturnier Six Kings Slam in Riad (ab 27. Dezember) in Aussicht. Ob es dazu kommt, bleibt offen.

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Das große Ziel bleiben die Australian Open im Jänner. Zuvor wollte der fünffache Grand-Slam-Sieger möglichst noch Vorbereitungsturniere bestreiten. In seiner Verletzungspause verlor er die Führung in der Weltrangliste an Zverev.

Doch wie realistisch ist eine rechtzeitige Rückkehr? Laut "quotidiano.net" trainiert Sinner weiterhin nicht auf dem Platz. Neben Beschwerden am Oberschenkel bringt der Bericht auch ein mögliches Problem am Außenmeniskus ins Spiel. Eine bestätigte Diagnose liegt dazu nicht vor.

Auch über eine Reise in die USA wird berichtet. Laut "Vanity Fair" könnte Sinner dort einen weiteren Spezialisten aufsuchen, um eine zusätzliche ärztliche Einschätzung zu seinen anhaltenden Beschwerden einzuholen.

Damit bleibt offen, wann Sinner wieder um Titel kämpfen kann. Die Berichte aus Italien werfen auch Fragen zu seinem geplanten Antreten bei den Australian Open auf. Eine Absage lässt sich daraus freilich nicht ableiten.