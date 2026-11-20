i Tennis-Star Alexander Zverev. IMAGO/NurPhoto Nach Schock-Szene Zverev packt über Schmerzen aus: "Bis ans Karriereende" Alexander Zverev gewann auch sein drittes Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin. Danach machte er aber ein Schmerzen-Geständnis. Von Sport Heute 20.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorgen um Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star hat bei den ATP Finals in Turin zwar seine makellose Bilanz gewahrt, muss sich jetzt aber erneut mit einer alten Verletzung herumschlagen. Nach seinem 6:4, 7:6 (6)-Erfolg gegen Arthur Fils sprach der Weltranglistenerste offen über seine Knöchelprobleme – und machte eine ernüchternde Aussage über seine sportliche Zukunft.

"Die Schmerzen werden mich wahrscheinlich bis ans Ende meiner Karriere begleiten", erklärte Zverev nach dem Match. Der 29-Jährige kämpft noch immer mit den Folgen seiner schweren Knöchelverletzung, die er sich 2022 im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal zugezogen hatte. In Turin meldete sich das angeschlagene Sprunggelenk nun ausgerechnet in der entscheidenden Phase seines letzten Gruppenspiels zurück.

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Dabei schien Zverev die Partie bereits sicher in der Tasche zu haben. Im Tiebreak führte er mit 6:1, vergab dann aber gleich fünf Matchbälle. Der Grund für den plötzlichen Einbruch: Bei einer Bewegung verspürte der Deutsche Schmerzen im Knöchel. Nach dem verwandelten sechsten Matchball ließ er sich erschöpft auf die Bank fallen. Von ausgelassenem Jubel war wenig zu sehen.

Halbfinale am Samstag

"Das Sprunggelenk hat geschmerzt. Ich werde alles tun, um für Samstag bereit zu sein", sagte Zverev anschließend im Interview auf dem Platz. Da steht das Halbfinale auf dem Programm. "Es ist wieder die alte Sache, mit der ich jetzt klarkommen muss. Aber ich versuche, bei 100 Prozent zu sein." Ob ihn die Beschwerden im Kampf um den Titel beeinträchtigen werden, bleibt damit offen.

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Sportlich läuft es für den Deutschen bislang hervorragend. Zverev gewann alle drei Gruppenspiele ohne Satzverlust und sicherte sich Platz eins in seiner Gruppe. Damit geht er einem Halbfinal-Duell mit Carlos Alcaraz aus dem Weg. Am Samstag wartet stattdessen entweder Daniil Medwedew oder Frances Tiafoe. Den Saisonabschluss der acht besten Spieler hat Zverev bereits 2018 und 2021 gewonnen.

Eine perfekte Gruppenphase ohne Satzverlust gelang ihm zuvor erst 2024. Damals war allerdings im Halbfinale gegen Taylor Fritz Schluss. Diesmal soll es weiter gehen – vorausgesetzt, der schmerzende Knöchel spielt mit. Zverevs Aussagen zeigen jedenfalls, dass ihn die Verletzung von Paris auch mehr als vier Jahre später noch beschäftigt.