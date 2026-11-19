i Der Rettungshubschrauber "Christophorus 7" brachte die erschöpften Jugendlichen vom Berg. iStock 20 Stunden am Berg Glockner-Rettung: Bergretter rechnet mit Teenies ab Nach der Glockner-Rettung gehen die Darstellungen auseinander. Der 15-Jährige verteidigt die Vorbereitung, die Bergrettung findet deutliche Worte. Von Österreich Heute 19.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 20 Stunden waren zwei Jugendliche aus Deutschland am Großglockner unterwegs, bevor sie am Sonntagabend, 15. November, gerettet werden mussten. Der 15-Jährige und sein 18-jähriger Begleiter waren erschöpft, durchnässt und unterkühlt. Verletzt wurde niemand.

Doch auch Tage nach dem Einsatz wird über die Hintergründe diskutiert. Nachdem der Jüngere Teilen des Polizeiberichts widersprochen hatte, äußert sich nun Peter Tembler, Leiter der Bergrettung Kals, gegenüber der "Kleinen Zeitung" kritisch zur Tour.

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"Die hatten nahezu keine Ahnung"

Besonders die fehlende Erfahrung der beiden Jugendlichen sieht Tembler als Problem. "Die hatten nahezu keine Ahnung von diesen Sachen", sagt der erfahrene Bergretter. Der 15-Jährige hatte zuvor gegenüber dem Bergsportmagazin "Alpin" erklärt, dass sich die beiden durchaus vorbereitet hätten. Sie hätten die Route studiert, Ausdauer trainiert und sich mit Videos und Informationen aus dem Internet beschäftigt.

Auch Steigeisen, Eispickel und ein Seil hatten sie dabei. Zudem seien sie bereits auf anspruchsvolleren Bergen über 2.000 Meter und mehrfach auf der Zugspitze gewesen. Eine echte Hochtour hatten die Jugendlichen allerdings noch nie unternommen.

Bergretter Tembler warnt vor der Gefahr, schwierige Bergtouren zu unterschätzen. Immer häufiger würden sich Menschen durch Videos in sozialen Medien zu Unternehmungen verleiten lassen, für die ihnen die nötige Erfahrung fehle.

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Fast zwölf Stunden bis zur Hütte

Für Kopfschütteln sorgt bei Tembler auch der Zeitpunkt des Aufbruchs. Die beiden waren bereits am Samstag um 23 Uhr beim Lucknerhaus gestartet. "Das ist nicht üblich", sagt der Bergretter, der seit mehr als 45 Jahren im Einsatz ist.

Erst zwischen 10 und 11 Uhr am Sonntag erreichten die Jugendlichen die Erzherzog-Johann-Hütte, auch Adlersruhe genannt, auf 3.454 Metern Höhe. Für diesen Abschnitt brauche man normalerweise etwa vier bis fünf Stunden, erklärt Tembler. Die beiden benötigten hingegen fast zwölf Stunden. Andere Bergsteiger sollen ihnen schließlich davon abgeraten haben, noch weiter zum Gipfel aufzusteigen.

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Teenager widerspricht Polizeibericht

Der 15-Jährige hatte zuvor eine andere Darstellung einiger Details des Einsatzes geliefert. Anders als im Polizeibericht beschrieben, seien sie nie auf dem 3.798 Meter hohen Gipfel gewesen. Stattdessen hätten sie bereits bei der Erzherzog-Johann-Hütte umgedreht, weil es seinem älteren Begleiter nicht gut gegangen sei.

Auch beim Aufstieg hätten sie nach eigenen Angaben keine Probleme mit der Orientierung gehabt. Die Entscheidung, über den Gletscher statt über den Normalweg zu gehen, sei spontan gefallen.

Beim Abstieg folgten die beiden schließlich fremden Spuren, um eine vermeintlich gefährliche Stelle zu umgehen. Doch die Spuren endeten im Nichts.Das sei ein Fehler gewesen, räumte der Jugendliche ein. Auch die Wahl des Zeitpunkts für die Tour stellt er inzwischen infrage.

Hubschrauber musste ausrücken

Als die Jugendlichen nicht mehr weiterkamen, setzten sie am Sonntagabend einen Notruf ab. Bergretter aus Kals versuchten zunächst, sie telefonisch beim Abstieg zu unterstützen. Wegen zunehmender Erschöpfung und Orientierungsproblemen wurde schließlich der Rettungshubschrauber "Christophorus 7" alarmiert. Die Besatzung entdeckte die beiden auf rund 2.800 Metern Höhe und brachte sie sicher zum Lucknerhaus.

Schon am Tag vor der Rettung der beiden Deutschen mussten die Kalser Bergretter einen weiteren überforderten 18-Jährigen zu Fuß vom Großglockner begleiten.