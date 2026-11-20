i Johann Lafer schwört auf im Ofen gebackene Kartoffeln – und verrät, warum der Pürierstab beim perfekten Püree nichts verloren hat. iStock/milanfoto Fehler beim Kartoffelpüree Johann Lafer: "Niemals Kartoffeln in Wasser kochen" Fernsehkoch Johann Lafer schwört auf eine ungewöhnliche Methode. Warum Kartoffeln nicht ins Wasser gehören und was beim Pürieren gilt. Von Heute Life 20.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kartoffelpüree ist ein echter Küchenklassiker. Doch wer glaubt, für die perfekte Beilage brauche es nur Kartoffeln, Milch und Butter, irrt. Denn schon beim Kochen machen viele einen entscheidenden Fehler. Fernsehkoch Johann Lafer verrät, wie das Püree besonders cremig, aromatisch und locker gelingt. Seine wichtigste Regel überrascht: Die Kartoffeln dürfen niemals ins Wasser!

Lafer warnt vor dem Kochtopf

Kartoffeln schälen, in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und weich kochen – so machen es die meisten. Für Johann Lafer ist genau das der falsche Weg. "Niemals Kartoffeln in Wasser kochen", sagt der 69-jährige Starkoch.

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Der Grund: Beim Kochen im Wasser verlieren die Knollen Geschmack und nehmen gleichzeitig Feuchtigkeit auf. Wertvolle Aromen landen im Kochwasser, statt später für ein besonders intensives Kartoffelpüree zu sorgen.

Lafer setzt deshalb auf eine Zubereitung im Backofen. Das dauert zwar etwas länger, soll aber mit einer deutlich besseren Konsistenz und mehr Kartoffelgeschmack belohnt werden.

Grobes Meersalz statt Wasser

Für seine Methode braucht es eine Backschale oder ein ofenfestes Gefäß. Den Boden großzügig mit grobem Meersalz bedecken, die Kartoffeln mit Schale darauflegen und leicht in die Salzschicht drücken. Anschließend kommen sie bei 160 Grad ins vorgeheizte Backrohr. Je nach Größe benötigen die Knollen etwa 45 bis 60 Minuten, bis sie weich sind.

Das Salz entzieht den Kartoffeln während des Backens Feuchtigkeit. Dadurch bleibt die Masse besonders kompakt und aromatisch. Lafer erklärt: "Dadurch bleibt so eine schöne, kompakte, feste Kartoffelmasse übrig."

Ein weiterer Vorteil: Die Kartoffeln müssen nach dem Backen nicht mühsam geschält werden. Einfach quer halbieren und mit der Schnittfläche nach unten durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Schale bleibt dabei in der Presse zurück.

Pürierstab? Für Lafer ein absolutes No-Go

Doch selbst perfekt gegarte Kartoffeln können noch ruiniert werden. Und zwar beim Pürieren. Wer jetzt zum Stabmixer greift, macht laut Lafer den nächsten großen Fehler.

„Den Pürierstab zu nehmen, ist ein kompletter Fehler. Dann wird das Püree klebrig wie Fensterkitt.“

Seine Ansage ist unmissverständlich: "Den Pürierstab zu nehmen, ist ein kompletter Fehler. Dann wird das Püree klebrig wie Fensterkitt." Stattdessen müsse die Kartoffelmasse vorsichtig verarbeitet werden. "Das Püree darf niemals gemixt werden, es muss gerührt werden."

Der Grund liegt in der Stärke der Kartoffeln: Durch zu intensives Mixen kann sie freigesetzt werden. Das Ergebnis ist eine zähe, klebrige Masse statt eines luftigen Pürees.

Mit Milch, Sahne und Butter zum Genuss

Für den letzten Schritt setzt der Spitzenkoch auf eine klassische Kombination: Milch und Sahne zu gleichen Teilen mit etwas Salz und frisch geriebener Muskatnuss aufkochen. Anschließend den Topf vom Herd nehmen.

Nun die gepressten Kartoffeln langsam mit einem Schneebesen in die warme Flüssigkeit einarbeiten. Zum Schluss kommt Butter dazu – je nach persönlichem Geschmack darf es ruhig etwas mehr sein.

Lafer empfiehlt, die Masse noch einmal kräftig durchzuschlagen. "Alles einmal richtig gut schlagen. So kommt der intensive Geschmack der Kartoffeln zur Geltung und das Kartoffelpüree wird keine klebrige Masse."